Muore durante un’immersione Doriano Belloni, tra i più noti corallari della Sardegna

Doriano Belloni

Un malore fatale a 100 metri di profondità: tragedia in mare a Bosa

Domenica 8 giugno, poco prima delle 10:00, si è consumata una tragedia nelle acque antistanti Bosa, sulla costa occidentale della Sardegna. Doriano Belloni, 74 anni, pescatore professionista e tra i più esperti corallari dell’isola, ha perso la vita durante un’immersione subacquea.

Originario di Rimini ma residente da tempo a Bosa, Belloni era una figura di riferimento nel mondo della pesca al corallo, un’attività che svolgeva da giovanissimo e per la quale era regolarmente autorizzato dalla Regione Sardegna. La sua esperienza e competenza erano note in tutta l’isola.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione, Belloni si è tuffato in mare dal suo peschereccio per un’immersione programmata. Poco dopo, i colleghi a bordo hanno notato che qualcosa non andava e hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorsi della Capitaneria di porto e il personale del 118, ma ogni tentativo di rianimare il 74enne si è rivelato inutile. Il malore che lo ha colpito a circa 100 metri di profondità è stato fatale.

Le indagini

La Procura ha aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto. La salma è stata posta sotto sequestro, così come l’imbarcazione utilizzata. Verranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per stabilire la dinamica esatta dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.