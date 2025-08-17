Ferragosto di sangue ad Arzignano: Mattia e Giulio travolti e uccisi da un’auto sulla provinciale

A destra Mattia Cardascia

La dinamica dell’incidente

Una serata di festa si è trasformata in dramma sulla provinciale della Valchiampo, ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Erano da poco passate le 22:00 di Ferragosto quando un gruppo di giovanissimi, tutti in sella a ciclomotori, stava percorrendo la strada in direzione Montorso. All’improvviso una Volkswagen Golf, guidata da un uomo di 50 anni residente ad Arzignano, avrebbe invaso la corsia opposta, centrando due dei mezzi. L’impatto è stato devastante: i ragazzi sono stati sbalzati contro il parabrezza e scaraventati sull’asfalto.

Le vittime: due amici inseparabili

Nello schianto hanno perso la vita Mattia Cardascia, 16 anni, e Giulio Pizzolato, 17 anni. Mattia, originario di Montorso, era passeggero della moto guidata dall’amico Giulio, residente ad Arzignano. Il primo è deceduto subito dopo l’impatto, mentre Giulio, trasportato in condizioni gravissime all’ospedale San Bortolo di Vicenza, è morto poche ore dopo. Facevano parte di un gruppo di amici che, come tanti coetanei, avevano deciso di trascorrere la serata di Ferragosto in moto.

Il terzo ragazzo ferito

Con loro c’era anche un terzo sedicenne, anch’egli coinvolto nello scontro. Trasportato d’urgenza all’ospedale Cazzavillan di Arzignano, ha riportato lesioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono arrivate tre ambulanze del Suem 118, i vigili del fuoco di Arzignano e i carabinieri della compagnia di Valdagno. La strada è rimasta chiusa per ore per consentire i rilievi. Nonostante gli sforzi del personale medico, per Mattia e Giulio non c’è stato nulla da fare.

L’arresto del conducente

L’automobilista cinquantenne, identificato come B.L., è stato arrestato con l’accusa di duplice omicidio stradale e posto ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno. L’uomo è difeso dall’avvocato Nicoletta Pan. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale di Vicenza Ovest, ma la prima ricostruzione conferma che sia stata l’auto a invadere la corsia.

Un’intera comunità sotto shock

La tragedia ha scosso profondamente le comunità di Arzignano e Montorso. Mattia e Giulio erano benvoluti da tutti, studenti con la passione per le due ruote. Ora le famiglie piangono due vite spezzate troppo presto. “Perdere la vita a soli 16 anni è veramente un fatto sconvolgente. un dramma che colpisce profondamente la nostra comunità” – ha dichiarato la sindaca di Montorso Emma Baron. Messaggio di cordoglio anche dalla sindaca di Arzignano. “Si tratta di un’ulteriore ferita per le nostre comunità, che in passato sono già provate da altre tragedie” – ha riferito Alessia Bevilacqua.