Sottomarina, turista accoltellata in strada mentre passeggia con il cane, scomparso Lucky

Si sono perse le tracce di Lucky dopo l'aggressione alla turista a Sottomarina

Una vacanza che si trasforma in un incubo per una turista tedesca

La vacanza a Chioggia di una giovane turista tedesca si è trasformata in un incubo. Nella tarda serata di lunedì, in via Vittor Pisani a Sottomarina, la donna di 30 anni è stata brutalmente aggredita e accoltellata da uno sconosciuto. Colpita più volte alla spalla, al collo, alla schiena e persino alle mani mentre tentava di difendersi, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale locale. È grave, ricoverata in rianimazione, ma non in pericolo di vita.

L’aggressione nel cuore della città

Erano circa le 23 quando la giovane, arrivata poche ore prima a Chioggia con il compagno e il figlio piccolo, ha deciso di portare a spasso il suo cane Luky. Poco distante dall’appartamento preso in affitto, è stata sorpresa alle spalle da un uomo con il volto coperto da un casco.

L’aggressore l’ha colpita ripetutamente con un coltello, con una violenza definita dagli investigatori “cieca e senza apparente motivo”.

La fuga dell’aggressore e i soccorsi

Le urla della turista hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che si sono precipitati a soccorrerla mentre l’accoltellatore si dava alla fuga. I carabinieri della compagnia di Chioggia e i sanitari del 118 sono arrivati in pochi minuti. La donna è stata immediatamente trasferita in ospedale, dove è stata ricoverata in rianimazione.

Il cane Luky disperso

Nel caos dell’aggressione si sono perse le tracce di Luky, il cagnolino della giovane. L’animale risulta ancora scomparso, e il sindaco di Chioggia ha rivolto un appello alla comunità: «Aiutiamo questa famiglia a ritrovare il loro cane, sarebbe un gesto di umanità e conforto».

Le indagini dei carabinieri

Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare l’aggressore. La vittima, ancora sotto choc, ha fornito una prima testimonianza: ha raccontato di non aver avuto alcuna possibilità di difendersi e di non conoscere il motivo dell’aggressione. Al momento non emergono elementi legati a rapina o molestie: la violenza sembra inspiegabile.

La reazione della città

Il sindaco Mauro Armelao ha condannato duramente l’accaduto:

«Chioggia non è questa: la nostra è una città ospitale e accogliente. Siamo scossi da un episodio di violenza inaudita e ingiustificata. Esprimo la più sincera vicinanza alla ragazza e alla sua famiglia».

La comunità si è stretta intorno alla vittima, chiedendo più sicurezza nelle strade e giustizia rapida per il responsabile.

Sottomarina si è risvegliata sotto shock. Una serata di vacanza si è trasformata in tragedia per una giovane turista, che ora lotta per riprendersi. Le forze dell’ordine sono al lavoro per assicurare alla giustizia l’aggressore e restituire un senso di sicurezza a una città ferita da un episodio inspiegabile e feroce.