Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Monika muore a 4 anni nello schianto, fissati i funerali a Triggiano: gravissima la mamma, cosa emerge sull’incidente

DiRedazione

Pubblicato: 20 Giu, 2026 - ore: 05:47 #Capurso, #incidente, #Rutigliano, #Triggiano
L'Opel Corsa distrutta dopo il terribile impatto sulla provinciale 240L'Opel Corsa distrutta dopo il terribile impatto sulla provinciale 240

La piccola Monika Formica sarà salutata oggi pomeriggio nella chiesa di San Francesco d’Assisi

Un’intera comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a una bambina di appena quattro anni. Saranno celebrati oggi (20 giugno) alle 18 nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Triggiano, nel Barese, i funerali di Monika Formica, la piccola morta nel drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano.

Mentre amici, parenti e cittadini si stringono attorno alla famiglia, resta gravissimo il quadro clinico della madre della bambina, ricoverata al Policlinico di Bari dopo il violento impatto.

Lo schianto sulla provinciale e la tragedia che ha sconvolto il Barese

L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino lungo la provinciale 240.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’Opel Corsa guidata dalla madre della piccola si è scontrata con un SUV condotto da un 37enne residente a Mola di Bari.

L’impatto è stato violentissimo. Monika, che viaggiava sul sedile posteriore dell’auto, è morta sul colpo nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118.

Nello schianto sono rimaste ferite anche la madre della bambina e il conducente dell’altro veicolo.

Le condizioni della mamma restano estremamente gravi

La 38enne, originaria di Triggiano, è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Bari.

I medici le hanno riscontrato un grave trauma cranico con emorragia cerebrale, una lesione vascolare e diverse fratture in varie parti del corpo. Le sue condizioni vengono definite estremamente critiche.

È invece ricoverato all’ospedale Di Venere il 37enne alla guida del SUV, che ha riportato traumi alla testa e a una gamba. L’uomo è stato sedato dopo il ricovero.

L’ipotesi al vaglio degli investigatori

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione, lo schianto potrebbe essere stato provocato da un sorpasso, ma saranno gli approfondimenti della Polizia Stradale a chiarire con esattezza quanto accaduto.

Entrambi i veicoli sono stati sequestrati e gli investigatori stanno verificando anche l’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona che possano aver ripreso le fasi dell’incidente.

Oggi l’ultimo saluto alla piccola Monika

Nel pomeriggio, alle 18:00, familiari, amici e cittadini si ritroveranno nella chiesa di San Francesco d’Assisi di Triggiano per i funerali della bambina.

Una cerimonia che si preannuncia particolarmente partecipata, mentre tutta la comunità continua a sperare in un miglioramento delle condizioni della madre, ancora ricoverata in ospedale. L’amministrazione comunale ha proclamato lutto cittadino nel giorno del funerale. Le serrande saranno abbassate e le attività lavorative sospese per l’intera durata delle esequie.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

‘Se il problema sono io, vado via’: esce di casa e scompare: ore di ansia a San Giorgio a Cremano per Ermanno

Giu 19, 2026 Redazione
Attualità

Aveva conquistato il palco della Scala, poi il tragico incidente: Davis Aloschi aveva solo 15 anni

Giu 19, 2026 Redazione
Attualità

Boscotrecase, la famiglia di Francesco Cuomo interviene dopo la tragedia: c’è un dettaglio sulla dinamica che vuole chiarire

Giu 19, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Monika muore a 4 anni nello schianto, fissati i funerali a Triggiano: gravissima la mamma, cosa emerge sull’incidente

Attualità

‘Se il problema sono io, vado via’: esce di casa e scompare: ore di ansia a San Giorgio a Cremano per Ermanno

Attualità

Aveva conquistato il palco della Scala, poi il tragico incidente: Davis Aloschi aveva solo 15 anni

Attualità

Boscotrecase, la famiglia di Francesco Cuomo interviene dopo la tragedia: c’è un dettaglio sulla dinamica che vuole chiarire

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.