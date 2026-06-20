Monika muore a 4 anni nello schianto, fissati i funerali a Triggiano: gravissima la mamma, cosa emerge sull’incidente

L'Opel Corsa distrutta dopo il terribile impatto sulla provinciale 240

La piccola Monika Formica sarà salutata oggi pomeriggio nella chiesa di San Francesco d’Assisi

Un’intera comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a una bambina di appena quattro anni. Saranno celebrati oggi (20 giugno) alle 18 nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Triggiano, nel Barese, i funerali di Monika Formica, la piccola morta nel drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano.

Mentre amici, parenti e cittadini si stringono attorno alla famiglia, resta gravissimo il quadro clinico della madre della bambina, ricoverata al Policlinico di Bari dopo il violento impatto.

Lo schianto sulla provinciale e la tragedia che ha sconvolto il Barese

L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino lungo la provinciale 240.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’Opel Corsa guidata dalla madre della piccola si è scontrata con un SUV condotto da un 37enne residente a Mola di Bari.

L’impatto è stato violentissimo. Monika, che viaggiava sul sedile posteriore dell’auto, è morta sul colpo nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118.

Nello schianto sono rimaste ferite anche la madre della bambina e il conducente dell’altro veicolo.

Le condizioni della mamma restano estremamente gravi

La 38enne, originaria di Triggiano, è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Bari.

I medici le hanno riscontrato un grave trauma cranico con emorragia cerebrale, una lesione vascolare e diverse fratture in varie parti del corpo. Le sue condizioni vengono definite estremamente critiche.

È invece ricoverato all’ospedale Di Venere il 37enne alla guida del SUV, che ha riportato traumi alla testa e a una gamba. L’uomo è stato sedato dopo il ricovero.

L’ipotesi al vaglio degli investigatori

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione, lo schianto potrebbe essere stato provocato da un sorpasso, ma saranno gli approfondimenti della Polizia Stradale a chiarire con esattezza quanto accaduto.

Entrambi i veicoli sono stati sequestrati e gli investigatori stanno verificando anche l’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona che possano aver ripreso le fasi dell’incidente.

Oggi l’ultimo saluto alla piccola Monika

Nel pomeriggio, alle 18:00, familiari, amici e cittadini si ritroveranno nella chiesa di San Francesco d’Assisi di Triggiano per i funerali della bambina.

Una cerimonia che si preannuncia particolarmente partecipata, mentre tutta la comunità continua a sperare in un miglioramento delle condizioni della madre, ancora ricoverata in ospedale. L’amministrazione comunale ha proclamato lutto cittadino nel giorno del funerale. Le serrande saranno abbassate e le attività lavorative sospese per l’intera durata delle esequie.