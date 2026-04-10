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Vittorio Tasca, le ultime ore di ‘fracassone’: la telefonata all’agenzia funebre, il manifesto e l’estremo gesto

DiRedazione

Pubblicato: 10 Apr, 2026 - ore: 18:35 #Scicli, #Vittorio Tasca
Il manifesto affisso da Vittorio Tasca prima del tragico gestoIl manifesto affisso da Vittorio Tasca prima del tragico gesto

Vittorio Tasca, il “fracassone” diventato caso nazionale

Non era uno sconosciuto.

Vittorio Tasca, 86 anni, era diventato un volto noto ben oltre Scicli, protagonista di numerosi servizi della trasmissione La Vita in Diretta su Rai 1.

La sua storia – tra denunce dei vicini, udienze in tribunale e comportamenti sopra le righe – aveva attirato l’attenzione nazionale, trasformandolo in una figura simbolo di una convivenza difficile.

Girava spesso con un mezzo insolito, un monopattino, con cui si spostava anche per lunghe distanze, perfino per raggiungere il tribunale.

Il piano: la telefonata all’agenzia funebre

Nelle ore precedenti al gesto, Tasca aveva compiuto un ultimo passo che oggi appare inquietante.

Aveva contattato l’agenzia funebre scelta mesi prima per il proprio funerale, chiedendo conferma che tutto fosse pronto, inclusa la cremazione.

Una telefonata che, riletta oggi, assume il peso di un gesto pianificato nei minimi dettagli.

Le ultime ore: gesti quotidiani e segnali ignorati

Prima del dramma, l’anziano aveva mantenuto alcune abitudini quotidiane.

Si era seduto su una panchina a dare da mangiare ai piccioni, come faceva spesso.

Poi il ritorno a casa, dove un cartello affisso all’ingresso aveva già insospettito i vicini.

Poco dopo, la situazione è precipitata.

Il rischio evitato: gas e candeggina nell’appartamento

All’interno dell’abitazione sono state trovate sostanze pericolose, tra cui gas e candeggina.

Una combinazione che avrebbe potuto provocare una esplosione devastante, mettendo a rischio l’intero condominio.

Determinante è stato l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco, che hanno evitato conseguenze ben più gravi.

Una convivenza difficile finita in tribunale

Da mesi la situazione nel palazzo era diventata insostenibile.

Rumori continui, musica ad alto volume, comportamenti imprevedibili avevano portato i condomini a presentare numerosi esposti.

Il caso era finito anche in tribunale, con richieste per la nomina di un amministratore di sostegno e accuse legate a presunti comportamenti molesti.

Tasca, però, aveva sempre respinto ogni ipotesi di incapacità, dichiarandosi pienamente lucido.

Il volto mediatico: i servizi de La Vita in Diretta

La vicenda aveva superato i confini locali grazie alla copertura mediatica.

Le telecamere de La Vita in Diretta, con inviati sul posto, avevano raccontato più volte la storia del “fracassone”, contribuendo a renderlo un caso nazionale.

Una narrazione che aveva diviso l’opinione pubblica tra chi lo considerava un problema e chi invece vedeva in lui un uomo solo e fragile.

Il gesto e le domande senza risposta

Trasportato all’ospedale di Modica, Tasca è deceduto senza che fosse possibile chiarire fino in fondo le sue intenzioni.

Resta il dubbio su cosa volesse davvero fare:

  • un gesto estremo
  • un atto dimostrativo
  • una reazione alle tensioni con i vicini

O forse un intreccio di tutto questo.

Una comunità tra shock e riflessione

La comunità di Scicli è ancora scossa.

C’è chi ricorda l’uomo come problematico, chi invece lo descrive con affetto:
“Era un mio amico, non faceva niente di male”.

Una vicenda che lascia dietro di sé non solo tensioni e paura, ma anche una riflessione più ampia:
quella su solitudine, disagio e difficoltà di intervento prima che sia troppo tardi.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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