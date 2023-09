Kanye West e Bianca Censori nella bufera a Venezia: banditi da società di noleggio

La Venezia Turismo Motoscafi non noleggerà barche a Kanye West ed alla moglie Bianca Censori dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. La coppia è stata immortalata in atteggiamenti intimi con il lato B del rapper in bella mostra con i turisti sorpresi e stupiti per lo ‘spettacolo’ fuori programma.

Kanye West e Bianca Censori, la Venezia Turismo Motoscafi non ha gradito la performance ardita della coppia

Da qui la decisione della società di noleggio di bandire il 46enne artista e la moglie australiana che spesso si rendono protagonisti di performer audaci. Secondo quanto riportato dal Daily Mail la Venezia Turismo Motoscafi ha comunicato ai diretti interessati che non sono più i benvenuti a bordo.

Poi hanno precisato che il conducente non si è reso conto di quanto stesse accadendo a bordo in quanto doveva stare attento al traffico. “Se fosse avvenuto ciò li avrebbe immediatamente sbarcati e denunciati”.

La compagnia si è dissociata dagli atti compiuti sulla loro imbarcazione da Kanye West e la 28enne Bianca Censori. In passato la Venezia Turismo Motoscafi, tra le compagnie di navigazione private di maggior prestigio, ha trasportato star internazionali del calibro di Lady Gaga, Jennifer Lopez, Ben Affleck e Harry Styles.