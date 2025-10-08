Morto Paolo Sottocorona, il meteorologo gentile di La7: poche ore prima in onda con una poesia su Gaza (VIDEO)

Paolo Sottocorona è morto poche ore dopo essere andato in onsa su La 7

È morto Paolo Sottocorona, volto storico del meteo di La7

Si è spento oggi, 8 ottobre 2025, Paolo Sottocorona, meteorologo e storico volto delle previsioni del tempo di La7, all’età di 77 anni.

L’emittente ha dato la notizia con un messaggio di profondo cordoglio:

“In un’epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi”.

Una carriera tra scienza, disciplina e divulgazione

Nato a Firenze il 17 dicembre 1947, Sottocorona aveva alle spalle una solida formazione tecnica e umanistica. Dopo il liceo classico e quattro anni di studi in Ingegneria, nel 1972 entrò nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare come ufficiale.

Dal 1972 al 1986 lavorò presso l’aeroporto di Guidonia e poi al Centro Nazionale di Meteorologia, diventando capitano.

Dopo aver lasciato la carriera militare, si dedicò alla divulgazione meteorologica in televisione, dapprima in Rai, poi a Telemontecarlo e infine su La7, dove divenne uno dei volti più riconoscibili dell’emittente.

Nel 1989 prese parte alla spedizione scientifica italiana in Antartide, esperienza che consolidò la sua reputazione di meteorologo rigoroso e appassionato.

“Vi leggo una poesia”: l’ultimo saluto in diretta

Solo poche ore prima della sua morte, Sottocorona era apparso in diretta nel programma Omnibus, dove aveva chiuso la rubrica meteo leggendo una poesia inviatagli da una telespettatrice, Marcella, dal titolo “Gaza”.

Le sue ultime parole, cariche di commozione, sono state:

“Grazie a Marcella, noi ci vediamo più tardi.”

Parole che oggi assumono un valore toccante e simbolico, il suo ultimo saluto al pubblico.

@notizie_audaci72 Questa mattina, 8 ottobre, #PaoloSottocorona era andato regolarmente in onda a #omnibus ed aveva letto una poesia dedicata a #gaza Questa sera la ferale notizia della scomparsa del metereologo di #La7 #meteo ♬ suono originale – Giuseppe D'Alto

Un ricordo condiviso da colleghi e spettatori

Tra i primi a ricordarlo, il direttore del TgLa7 Enrico Mentana, che sui social ha scritto:

“Un nostro lutto, grave. Se n’è andato Paolo Sottocorona.”

Il giornalista ha accompagnato il messaggio con una foto sorridente del meteorologo, immagine di un uomo stimato per competenza e garbo.

Le cause della morte non sono state rese note, ma è certo che Sottocorona abbia lavorato fino all’ultimo giorno, dimostrando dedizione e passione fino alla fine.