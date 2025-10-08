Paola Barale contro Gianni Sperti: ‘Valuta azioni legali’, cosa è successo

Paola Barale e Gianni Sperti in una foto quando erano sposati

Paola Barale pronta a denunciare Sperti e Mediaset dopo Verissimo

Il clima tra Paola Barale e Gianni Sperti torna teso, ma stavolta non per motivi sentimentali.

Secondo quanto rivelato dalla giornalista Grazia Sambruna, la conduttrice starebbe valutando azioni legali contro l’ex marito e contro Mediaset dopo alcune dichiarazioni rilasciate da Sperti nel corso della puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin.

Le frasi che hanno fatto infuriare la Barale

Durante l’intervista, Sperti aveva risposto con ironia alla domanda sulla presunta relazione della Barale con Raz Degan mentre erano ancora sposati:

“Come ho saputo che ero cornuto? Prima di tutto diciamo che ho saputo portare le corna con dignità.”

Parole che, seppur pronunciate con leggerezza, hanno avuto un’eco immediata sui social, riaprendo vecchie ferite e scatenando polemiche.

Dall’ironia alla tensione legale

Stando alle indiscrezioni, Paola Barale non avrebbe gradito affatto il tono dell’intervista e si sarebbe già rivolta ai suoi legali per valutare un’azione contro Sperti e l’emittente, accusandoli di aver leso la sua reputazione.

Né la conduttrice né Sperti hanno finora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma l’indiscrezione ha rapidamente fatto il giro del web.

Un rapporto mai davvero pacificato

Sposati nel 1998 e separati nel 2002, i due ex coniugi non hanno mai nascosto di non avere mantenuto rapporti sereni.

Negli anni, entrambi hanno sempre evitato di parlare pubblicamente della loro storia, fino a questa intervista che ha riportato alla luce un capitolo chiuso da oltre vent’anni.