Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Paola Barale contro Gianni Sperti: ‘Valuta azioni legali’, cosa è successo

DiRedazione

Pubblicato: 8 Ott, 2025 - ore: 23:22 #Gianni Sperti, #Mediaset, #Paola Barale, #Verissimo
Paola Barale e Gianni Sperti in una foto quando erano sposatiPaola Barale e Gianni Sperti in una foto quando erano sposati

Paola Barale pronta a denunciare Sperti e Mediaset dopo Verissimo

Il clima tra Paola Barale e Gianni Sperti torna teso, ma stavolta non per motivi sentimentali.
Secondo quanto rivelato dalla giornalista Grazia Sambruna, la conduttrice starebbe valutando azioni legali contro l’ex marito e contro Mediaset dopo alcune dichiarazioni rilasciate da Sperti nel corso della puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin.

Le frasi che hanno fatto infuriare la Barale

Durante l’intervista, Sperti aveva risposto con ironia alla domanda sulla presunta relazione della Barale con Raz Degan mentre erano ancora sposati:

“Come ho saputo che ero cornuto? Prima di tutto diciamo che ho saputo portare le corna con dignità.”
Parole che, seppur pronunciate con leggerezza, hanno avuto un’eco immediata sui social, riaprendo vecchie ferite e scatenando polemiche.

Dall’ironia alla tensione legale

Stando alle indiscrezioni, Paola Barale non avrebbe gradito affatto il tono dell’intervista e si sarebbe già rivolta ai suoi legali per valutare un’azione contro Sperti e l’emittente, accusandoli di aver leso la sua reputazione.
Né la conduttrice né Sperti hanno finora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma l’indiscrezione ha rapidamente fatto il giro del web.

Un rapporto mai davvero pacificato

Sposati nel 1998 e separati nel 2002, i due ex coniugi non hanno mai nascosto di non avere mantenuto rapporti sereni.
Negli anni, entrambi hanno sempre evitato di parlare pubblicamente della loro storia, fino a questa intervista che ha riportato alla luce un capitolo chiuso da oltre vent’anni.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Gossip e TV

Sophia Loren raggiante alle nozze del figlio Carlo Ponti a Ginevra: il matrimonio e lo scatto di famiglia

Ott 7, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il battesimo da sogno di Kian: tra fiori d’arancio e ‘dolci’ sospetti

Ott 7, 2025 Redazione
Gossip e TV

Uomini e Donne, registrazione 7 ottobre: Sabrina Zago lascia lo studio a sorpresa con Nicola

Ott 7, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Paola Barale contro Gianni Sperti: ‘Valuta azioni legali’, cosa è successo

Notizie Audaci

Morto Paolo Sottocorona, il meteorologo gentile di La7: poche ore prima in onda con una poesia su Gaza (VIDEO)

Attualità

Trovato senza vita Edoardo Segato: si chiudono nel dolore le ricerche del 24enne di Stra

Attualità

Pavia, chiede il latte alla vicina e abusa di lei, poi molesta una poliziotta: arrestato 29enne

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.