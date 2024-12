Patente e tessera digitali sull’app IO con IT-Wallet: come funziona

Patente, Tessera Sanitaria e Carta Europea della Disabilità sono ora disponibili in versione digitale per tutti sull’app IO. Da mercoledì 4 dicembre, infatti, tutti i cittadini possono accedere alla prima fase di IT-Wallet e ottenere la versione digitale dei propri documenti.

Da mercoledì 4 dicembre è possibile accedere alla versione digitale della patente e della Tessera Sanitaria su IO

Con la nuova funzionalità “Documenti su IO” è possibile aggiungere nella sezione Portafoglio di app IO la versione digitale della Patente di guida, della Tessera Sanitaria – Tessera Europea di Assicurazione Malattia e della Carta Europea della Disabilità. “Oggi, con l’introduzione della prima fase di IT-Wallet , inizia una vera e propria rivoluzione digitale per il nostro Paese”, ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti.

“Grazie alla possibilità di ottenere i propri documenti in versione digitale, come la Patente di guida, la Tessera Sanitaria e la Carta Europea della Disabilità, i cittadini potranno toccare con mano su app IO, se lo vorranno, un’innovazione che semplifica il rapporto tra Stato, cittadini e imprese, e apre nuove prospettive per l’evoluzione dei servizi pubblici e privati. Dopo due anni di intenso lavoro di squadra con alcune tra le istituzioni più rilevanti del nostro Paese, passiamo da una fase di sperimentazione a un’innovazione. concretamente che sarà accessibile a tutti coloro che esprimeranno il proprio consenso. Chi lo desidera potrà infatti continuare a utilizzare i documenti fisici nelle modalità tradizionali”.

Una volta aggiunti nel Portafoglio dell’app IO, sarà possibile in questa prima fase utilizzare la versione digitale dei documenti in specifici contesti d’uso dal vivo, al posto dei corrispettivi fisici: la Patente di guida potrà essere utilizzata in Italia per dimostrare di essere abilitato alla guida in caso di controlli delle forze dell’ordine; la Tessera Sanitaria – Tessera Europea di Assicurazione Malattia consentirà di accedere alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale; la Carta Europea della Disabilità avrà gli stessi usi già previsti dalla versione fisica del documento in Italia.

Come inserire i documenti

Per inserire i documenti (ed averli sempre a disposizione in versione digitale ma con la stessa validita’ di quelli fisici) è sufficiente utilizzare l’appIO e aggiungerli al Portafoglio. Per il momento è possibile aggiungere solo tre documenti: Patente di guida, Tessera Sanitaria e Carta Europea della Disabilita’. É sufficiente autorizzare l’inserimento e sarà poi la app a contattare l’ente emittente del documento per i controlli necessari.

I prossimi passi verso la digitalizzazione dei documenti prevedono l’integrazione del sistema con il portafoglio europeo (Eudi Wallet) con l’estensione anche al passaporto, certificato di nascita e tessera elettorale. Tra gli obiettivi anche prenotare visite sanitarie e titoli di trasporto pubblico. L’intero progetto avra’ un costo per lo Stato di poco superiore ai 300 milioni di euro per il triennio 2024-2026.