Sinner rivincita su Alcaraz da sei milioni di dollari al Six Kings Slam: ‘Rivalità che spero duri a lungo’

É Jannik Sinner l’uomo da sei milioni di dollari. Il numero 1 del mondo, battendo il rivale e l’amico Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam, il ricco torneo esibizione di Riad in Arabia Saudita, si è aggiudicato il super premio messo in palio. L’altoatesino ha avuto la meglio sullo spagnolo in tre set (6-7, 6-3, 6-3) riuscendo a resettare dopo il primo set perso al tiebreak e mettendo in difficoltà l’iberico con un gioco sempre aggressivo.

six kings slam champion!🏆 pic.twitter.com/TbvLN8JJL7 — sinner gifs (@sinnergifs) October 19, 2024

Sinner trionfa alla Six Kings Slam contro Carlos Alcaraz nel torneo esibizione e si aggiudica il montepremi da 6 milioni di dollari

“Prima di tutto voglio cominciare da dove aveva finito di parlare Carlos, grazie è stata una esperienza bellissima. L’anno prossimo tornerò sicuramente. Tra noi è una bella sfida, ci svegliamo la mattina cercando dei modi per batterci. La ragione per cui siamo venuti qui è mostravi che cos’è il tennis. Siamo buoni amici, fino ad ora le nostre partite sono state ottime e speriamo che la nostra rivalità duri il più possibile . Ringrazio tutto il pubblico, l’atmosfera è stata incredibile fin dal primo giorno” – ha detto l’azzurro durante la cerimonia di premiazione.

Jannik Sinner gets the 6M dollars, beats Carlos Alcaraz 6-7(5), 6-3, 6-3 to win the Six Kings Slam!



Quite a match pic.twitter.com/0HPll071ZN — José Morgado (@josemorgado) October 19, 2024

Più che una esibizione è stata una sorta di rivincita visto che in questo 2024 Sinner è sempre uscito sconfitto dai confronti con il murciano, l’ultima volta, in ordine di tempo, un paio di settimane fa in finale a Pechino. Sinner poi ha ricevuto i complimenti da Stefano Pioli, ex tecnico del Milan ora all’Al-Nassr, che ha assistito all’incontro.

A fine partita l’incontro con l’ex tecnico del Milan Stefano Pioli

L’altoatesino non ha mai nascosto la sua passione per il club rossonero. Da una rivalità destinata a durare a lungo, quella tra Sinner e Alcaraz, alla last dance della rivalità più lunga della storia del tennis, quella tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, vinta dal serbo che è il terzo classificato al Six Kings Slam grazie alla vittoria in due set (6-2, 7-6) sul maiorchino. Ben oltre il risultato, però, la serata di Riad ha avuto un valore simbolico enorme.