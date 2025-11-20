Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Chi è il Boomer Milanese: Gabriele Celia svela i retroscena del personaggio virale dei social

DiRedazione

Pubblicato: 20 Nov, 2025 - ore: 23:59 #Boomer Milanese, #Gabriele Celia, #Instagram
Il Boomer Milanese, personaggio diventato virale sui socialIl Boomer Milanese, personaggio diventato virale sui social

La nascita del Boomer Milanese

Il Boomer Milanese nasce come un personaggio iperbolico, ironico e spudorato, capace di raccontare storie incredibili e talvolta inventate. Gabriele Celia, 400 mila follower su Instagram e 250 mila su TikTok, spiega:

«Il filtro che rende iperbolico il mio volto è un biglietto da visita che fa capire sin da subito che il Boomer non ci è, ma ci fa».

Il personaggio si ispira alla Milano degli anni di Tangentopoli, una città di furbastri e chiacchieroni, con storie esagerate che vanno dai flirt con star a presunti rapporti con Donald Trump:

«Ci conosciamo da una vita, dai tempi in cui prendevo il Concorde e andavamo a fare serata allo Studio 54».

Tra ironia e realtà: il volto dietro la maschera

Celia sottolinea l’importanza del filtro digitale:

«Magari sì, ma se mi esponessi con il mio vero volto, vestito in doppio petto, a raccontare che sono stato con Moana Pozzi credo che avrei molti più hater».

Il Boomer Milanese è anche un’interista convinto, geloso dei simboli cittadini:

«Per lui lo stadio è un tempio sacro… lui lì ci ha scritto Luci a San Siro a quattro mani con Vecchioni».

Politica, opportunismo e milanesità

Secondo Celia, il personaggio è un opportunista per vocazione:

«A lui della politica non gliene frega niente, se non per interesse personale… È il martire del piacere. Che sia di destra o di sinistra poco conta».

Il Boomer riflette la figura del «bauscia»: spaccone, millantatore, sempre pronto a esagerare la propria vita e i propri successi. Celia precisa:

«Lo vedo come un personaggio che nasce dalla Milano di Tangentopoli, impregnato di quel sistema valoriale».

Amici, creatività e identità digitale

Gli sketch del Boomer includono figure ispirate agli amici d’adolescenza, Giangi e Buslaghi:

«Sono il prototipo di quegli amici cazzoni… le loro storie per quanto ingigantite prendono spunto da racconti veri».

La popolarità porta anche effetti inattesi:

«Ultimamente sto iniziando ad avere quasi una crisi d’identità… qualcuno mi riconosce nonostante il filtro».

Opportunità e riconoscimenti

Oltre alla notorietà, Celia ha ricevuto opportunità concrete, tra sponsorizzazioni e progetti social, fino alla candidatura all’Ambrogino d’Oro:

«Se un anno fa mi avessero detto che avrei potuto concorrere non ci avrei mai creduto… L’unico premio che ho mai vinto sono stati due euro al Gratta e Vinci che ho subito rigiocato e perso».

Il Boomer Milanese rappresenta così una satira sociale, un riflesso della Milano contemporanea, tra ironia, esagerazione e un tocco di nostalgia per un’epoca passata.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Gossip e TV

Grande Fratello, l’ex di Rasha: ‘Da anni voleva entrare in casa’, dai regali all’investimento naufragato

Nov 20, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Loredana Cannata bandita a vita dal Vaticano dopo la protesta, l’ex Isola: ‘Papa aiuti a fermare la corrida’

Nov 20, 2025 Redazione
Gossip e TV

GF, caos totale: Omer abbassa i pantaloni e scoppia la rissa con Simone e Jonas, la regia stacca (VIDEO)

Nov 20, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Bambini allontanati dalla casa nel bosco di Palmoli: dove vivranno e cosa succede con i genitori

Attualità

Roberta Bruzzone a Ore 14 Sera: ‘Campagna d’odio va avanti da mesi, temo per la mia vita’

Gossip e TV

Chi è il Boomer Milanese: Gabriele Celia svela i retroscena del personaggio virale dei social

Attualità

Caso Garlasco: perquisita l’abitazione dell’ex luogotenente Sapone, ascoltato ex pm Pezzino

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.