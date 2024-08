Chloe Lopez indigna il web, l’influencer si toglie lo slip al supermercato e lo getta tra il pane

Un’influencer britannica ha lanciato una tendenza social che ha diviso il web. Chloe Lopez ha conquistato la ribalta per realizzare dei contenuti in cui si mostra mentre lascia i suoi indumenti intimi nei posti più impensabili.

In uno dei filmati pubblicati sul web viene ripresa mentre si trova al distributore di benzina. Davanti alla distributore del carburante si sfila gli slip e li lascia nella pompa di rifornimento come ricordo del suo passaggio. Un video che ha riscosso il gradimento dei follower in considerazione dei like incassati. In un’altra circostanza l’influencer ha infilato l’indumento intimo nella tasca di una giacca in un negozio di abbigliamento.

Non sono mancati gli apprezzamenti per Chloe Lopez ma il video realizzato in un supermercato ha provocato un moto d’indignazione sui social. Anche in questo caso la donna ha sfilato le mutandine e le ha gettate nel reparto dove c’era il pane fresco. Le immagini sono diventate virali con la catena di supermercati Mercadona che non ha gradito la performance dell’influencer.

I responsabili non hanno escluso azioni legali. “Trovatela e mettete fine a questo comportamento disgustoso che rischia di diffondere malattie” – ha scritto un utente su X. La modella ha attualmente 188.000 follower su Instagram e l’unico collegamento sul suo profilo porta a un account OnlyFans .In altri video Chloe Lopez lascia il cadeua intimo in un negozio di mobili, sotto un cuscino o in un distributore automatico.