Lascia la miniera e guadagna migliaia di sterline online, ma resta senza casa: il paradosso che fa discutere

Perché chi guadagna tanto online non riesce ad avere un mutuo?
Guadagnare molto non basta. È questo il paradosso che emerge dalla storia di Shianne Foxx, una donna che ha lasciato un lavoro stabile in miniera per reinventarsi online — e che oggi si trova davanti a un ostacolo inatteso: le banche.
Nonostante entrate mensili che possono arrivare fino a 52.000 sterline, ottenere un mutuo sembra impossibile.
Il motivo? La natura del reddito.
Dalla miniera ai contenuti online: una scelta radicale
Come riferito da Daily Star Fino al 2024, Shianne conduceva una vita completamente diversa. Lavorava in miniera, guidava camion e operava con macchinari pesanti.
Uno stipendio stabile, circa 4.600 sterline al mese, e soprattutto una prospettiva chiara: accesso al credito, mutui, sicurezza economica.
Poi la svolta.
La decisione di aprire un profilo su piattaforme a pagamento, OnlyFans, dove ha iniziato a vendere contenuti per adulti. Una scelta inizialmente temuta — anche per il giudizio sociale — ma che si è rivelata economicamente vincente.
Guadagni altissimi, ma considerati “instabili”
Il problema, però, emerge quando si entra nel sistema bancario.
Secondo quanto raccontato, le banche e i mediatori immobiliari vedono questo tipo di reddito come troppo instabile.
“Una settimana posso guadagnare 10.000 sterline, quella dopo 21.000”, ha spiegato. Una variabilità che, per gli istituti di credito, rappresenta un rischio.
Il risultato? Mutuo negato.
Il nodo della “reputazione” del reddito
Ma non è solo una questione tecnica.
C’è anche un fattore culturale.
“A nessuno piace avere a che fare con i soldi del lavoro sessuale”, le sarebbe stato detto da un mediatore.
Un elemento che apre un tema più ampio: quanto incide ancora oggi il tipo di lavoro sulla possibilità di accesso al credito?
Più ricca, ma meno affidabile?
Il paradosso diventa evidente nel confronto.
“Chi guadagna 500 sterline a settimana ha più possibilità di ottenere un prestito”, ha osservato.
In altre parole: meno reddito, ma più “affidabilità” percepita.
Una contraddizione che mette in discussione i criteri tradizionali del sistema bancario.
Conti bloccati e controlli: i segnali di un sistema in difficoltà
Le difficoltà non si fermano al mutuo.
Shianne racconta anche di un episodio significativo: il blocco del conto corrente dopo versamenti elevati in tempi brevi.
32.000 sterline in due settimane sono stati considerati “sospetti”, portando al congelamento dei fondi e alla chiusura del conto.
Un episodio che evidenzia come i flussi di denaro atipici possano attivare automaticamente meccanismi di controllo.
Due anni di attesa: la “soluzione” proposta
La strada indicata dai consulenti è chiara: aspettare.
Almeno due anni di dichiarazioni fiscali complete, per dimostrare continuità e stabilità del reddito.
Una soluzione tecnica, ma che di fatto rallenta l’accesso alla casa, nonostante disponibilità economiche elevate.
Tra successo e giudizio sociale
Oltre agli ostacoli finanziari, resta il tema del giudizio.
Shianne racconta di commenti negativi, soprattutto nella comunità in cui viveva:
“Ti stai umiliando, cosa penseranno i tuoi genitori?”.
Ma anche curiosità e, secondo lei, una componente di invidia:
“Molti sono gelosi, per questo cercano di buttarmi giù”.
Un caso che apre una domanda più ampia
La sua storia va oltre il singolo caso.
Racconta un cambiamento in atto: nuove forme di lavoro, nuovi modelli di guadagno, ma sistemi — come quello bancario — ancora legati a schemi tradizionali.
La domanda resta aperta:
il problema è davvero il reddito, o il modo in cui viene percepito?
E soprattutto: quanto tempo servirà perché il sistema si adatti a un’economia che è già cambiata?