Si ritrova 20 miliardi di dollari sul conto: il mistero del bonifico che lo avrebbe reso uno degli uomini più ricchi del mondo

Bonifico da sconosciuto, si ritrova con 20 miliardi sul conto

La scoperta dopo un problema con la carta: sul conto compare una cifra astronomica

Una spesa al supermercato trasformata in una storia surreale. È quanto accaduto ad Ahmad Jahangard Takalo, 32 anni, cittadino azero residente da circa dieci anni in Turchia, che si è ritrovato improvvisamente con oltre 20 miliardi di dollari sul conto corrente senza sapere da dove provenissero.

La vicenda è emersa nella città di Van, nell’est della Turchia, quando l’uomo ha riscontrato un problema con la propria carta di credito durante alcuni acquisti. Convinto di trovarsi davanti a un semplice disservizio bancario, si è recato nella filiale per chiedere spiegazioni. Quello che ha scoperto poco dopo ha lasciato senza parole lui e gli stessi dipendenti dell’istituto di credito.

Quanto denaro è comparso sul conto?

Secondo quanto riferito dai media turchi, il saldo disponibile mostrava la cifra impressionante di 999 miliardi 999 milioni 999 mila 999 lire turche e 99 kuruş, equivalenti a circa 21,8 miliardi di dollari.

Una somma che, almeno sulla carta, collocherebbe Takalo tra le persone più ricche del pianeta, superando il patrimonio di molti imprenditori e magnati internazionali.

L’uomo ha spiegato di non avere alcuna idea della provenienza del denaro e di non aver mai effettuato operazioni che possano giustificare un accredito di tale portata.

Perché la banca ha bloccato tutti i conti?

Di fronte a un’anomalia così clamorosa, la banca ha immediatamente congelato il conto e avviato le verifiche interne.

L’indagine è stata affidata alla Masak, l’unità di intelligence finanziaria turca che si occupa di monitorare operazioni sospette e flussi di denaro anomali.

Non solo il conto interessato dal misterioso accredito: secondo quanto emerso, sarebbero stati bloccati anche gli altri rapporti bancari intestati al 32enne.

Da circa un mese Takalo non riesce ad accedere ai propri fondi e continua ad attendere chiarimenti ufficiali sull’origine della cifra comparsa sul suo saldo.

La risposta dell’intelligenza artificiale lo ha lasciato senza parole

In attesa di conoscere la verità, il protagonista della vicenda ha deciso di affrontare la situazione con un pizzico di ironia.

Takalo ha raccontato di aver chiesto a un sistema di intelligenza artificiale cosa sarebbe possibile fare con una disponibilità economica di oltre 20 miliardi di dollari.

La risposta è stata sorprendente: secondo l’assistente virtuale, una cifra del genere permetterebbe di costruire circa mille stadi, acquistare enormi quantità d’oro o addirittura finanziare la nascita di un piccolo Stato con centinaia di migliaia di abitanti.

Un esercizio teorico che, almeno per il momento, resta tale.

Come può comparire una cifra simile su un conto corrente?

Il caso ha inevitabilmente acceso curiosità e interrogativi. Errori informatici, bonifici inseriti in modo errato o operazioni anomale sono tra le ipotesi che potrebbero spiegare l’accaduto, anche se al momento nessuna pista è stata confermata ufficialmente.

Proprio l’eccezionalità della somma ha spinto le autorità turche ad avviare accertamenti approfonditi prima di fornire qualsiasi spiegazione.

Fino alla conclusione delle verifiche, il misterioso bonifico resta senza un mittente identificato e Ahmad Jahangard Takalo continua a essere, almeno formalmente, un uomo miliardario che non può utilizzare neppure un centesimo del suo patrimonio.