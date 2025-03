Addio a Pietro Genuardi: morto l’attore di Centovetrine e Paradiso delle Signore a 62 anni

Pietro Genuardi

Pietro Genuardi, noto attore italiano celebre per i suoi ruoli in popolari soap opera e fiction televisive, è scomparso all’età di 62 anni a causa di una grave malattia del sangue. La triste notizia è stata comunicata dalla sua famiglia: la moglie Linda, il figlio Jacopo e i genitori Gabriella e Pippo.

Carriera e successi

Nato a Milano il 26 maggio 1962, Genuardi ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo negli anni ’80, lavorando sia in teatro che in televisione. Il grande pubblico lo ricorda soprattutto per il ruolo di Ivan Bettini nella soap opera “Centovetrine“, che gli ha regalato una vasta popolarità. Successivamente, ha interpretato il personaggio di Armando Ferraris ne “Il Paradiso delle Signore“, soap di Rai 1, consolidando la sua presenza nel panorama televisivo italiano.

L’annuncio della malattia

Nell’ottobre 2024, Genuardi aveva condiviso pubblicamente la sua battaglia contro una grave patologia del sangue. In un post sui social media, aveva rivelato di essere affetto da leucemia e di dover intraprendere un percorso di chemioterapia presso il Policlinico Umberto I di Roma, seguito da un trapianto di midollo osseo. Questa diagnosi lo aveva costretto a lasciare temporaneamente il set de “Il Paradiso delle Signore” per concentrarsi sulle cure necessarie.

Il ricordo dei colleghi e dei fan

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nel mondo dello spettacolo e tra i fan. Numerosi colleghi hanno espresso il loro cordoglio sui social media, ricordando Genuardi non solo come un professionista talentuoso, ma anche come una persona di grande umanità e gentilezza. I fan hanno condiviso messaggi di affetto e gratitudine per le emozioni regalate dall’attore nel corso della sua lunga carriera.

L’eredità artistica

Oltre alle soap opera, Genuardi ha avuto esperienze significative anche al cinema, lavorando con registi come Carlo Verdone ne “Il bambino e il poliziotto” e Luigi Magni in “In nome del popolo sovrano”. La sua versatilità e dedizione al mestiere hanno lasciato un segno indelebile nel panorama artistico italiano.

La scomparsa di Pietro Genuardi rappresenta una grande perdita per il mondo dello spettacolo italiano. La sua memoria continuerà a vivere attraverso le numerose interpretazioni che hanno emozionato e intrattenuto il pubblico nel corso degli anni.