Grande Fratello, Signorini rivela a Striscia perché Lorenzo Spolverato non è stato squalificato

Tapiro d'oro per Alfonso Signorini dopo l'intervento del Codacons

Tapiro d’oro per il conduttore del Grande Fratello dopo le segnalazioni Codacons

Alfonso Signorini ha ricevuto il Tapiro d’Oro nel corso della puntata di Striscia la Notizia andata in onda giovedì 13 marzo. Il riconoscimento satirico arriva dopo le segnalazioni del Codacons, che ha criticato sia alcuni atteggiamenti nella Casa del Grande Fratello (e scritto a Piersilvio Berlusconi) sia il controverso ripescaggio dei concorrenti eliminati, tra cui Helena Prestes.

I ripescaggi della discordia: ‘Fandom tossiche’

Molti telespettatori avevano espresso indignazione per il rientro di Helena, avendo precedentemente votato per la sua eliminazione. Signorini ha commentato la vicenda con parole taglienti:

“Avrei sbattuto fuori sia Helena che Jessica e Ilaria per quello che hanno fatto in casa. Io non sono il Grande Fratello. Tutte sono state reintegrate da un televoto, e chi c’è dietro un televoto? Hanno il sostegno di tutte le fandom tossiche. Non sono responsabile di tutte le schifezze di questi fan. Io sceglierei, per esempio, di salvare Stefania Orlando e Iago Garcia. Se invece dei social votassero solo per SMS, sarei la persona più felice.”

Il caso Lorenzo Spolverato: ‘Un prodotto che funziona’

Un altro tema scottante affrontato da Striscia la Notizia riguarda Lorenzo Spolverato, il gieffino finito al centro delle polemiche per presunte bestemmie e comportamenti aggressivi. Il Codacons ha chiesto la sua squalifica immediata, ma il reality ha deciso di non prendere provvedimenti drastici.

Signorini, pur condannando le azioni del concorrente, ha spiegato perché la produzione ha deciso di non escluderlo:

“Ho sentito l’audio e vi posso assicurare che non era una bestemmia. A Lorenzo ho detto che se fosse stato per me l’avrei squalificato, gli avrei già dato un calcio nel sedere. Io però non sono il Grande Fratello, che è più buono. Io dico sbattiamolo fuori, il gruppo di lavoro dice no perché, parliamoci chiaro: Lorenzo è un prodotto che funziona.”

Tra polemiche e strategie di produzione

Le parole di Alfonso Signorini hanno sollevato ulteriori dubbi sul sistema di votazione e sulla gestione dei concorrenti all’interno della Casa. Il Grande Fratello si trova ancora una volta sotto i riflettori, tra accuse di favoritismi, strategie televisive e il malcontento del pubblico.

Resta da vedere se il reality apporterà cambiamenti nelle dinamiche di eliminazione e nei provvedimenti disciplinari o se continuerà su questa linea, nonostante le critiche.