Fabrizio Corona, spettacolo a teatro tra insulti e allusioni: Selvaggia Lucarelli replica e attacca

Nuove polemiche su Fabrizio Corona, che mercoledì 12 marzo si è esibito al Teatro Nazionale di Milano con lo spettacolo Gurulandia, già portato in scena a Torino. Durante lo show, l’ex re dei paparazzi ha scatenato il caos con insulti pesanti, bestemmie, sigarette fumate sul palco e allusioni volgari rivolte a numerosi personaggi dello spettacolo e della politica. Tra i bersagli delle sue offese ci sono stati Elodie, Achille Lauro, Gino Paoli, Emis Killa, Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

La parte più controversa dello spettacolo è stata senza dubbio quella in cui Corona ha insultato pesantemente Selvaggia Lucarelli e il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli. L’ex fotografo ha portato sul palco una sagoma della giornalista, sdraiandosi sopra e simulando un atto intimo. “Grassa e str…a”.

Lucarelli ha reagito immediatamente, condividendo sui social il video della scena e commentando:

Di fronte alla bufera mediatica, il Teatro Nazionale ha preso le distanze dallo spettacolo, pubblicando una nota ufficiale in cui si scusa con il pubblico:

“In relazione a diverse segnalazioni pervenuteci da parte dei nostri spettatori, presenti in sala mercoledì sera, ci scusiamo con chi non abbia condiviso i contenuti dello spettacolo andato in scena garantendo che in futuro porremo un’attenzione maggiore nella definizione della nostra programmazione.”