Affari Tuoi, Stefano De Martino e la gag sulla Ruota della Fortuna: risate in diretta

Parte il jingle de la Ruota della Fortuna e De Martino scoppia a ridere

Il ‘dottore’ di Affari Tuoi fa scattare la gag con il game show rivale

La nuova stagione di Affari Tuoi continua a regalare non solo tensioni e colpi di scena legati ai pacchi, ma anche momenti di leggerezza e comicità. Nella puntata del 17 settembre, andata in onda su Rai1, Stefano De Martino è stato protagonista di una gag imprevista che ha scatenato le risate in studio e a casa.

Il concorrente Leonardo, detto “Umberto”

Il gioco ha visto tra i protagonisti Leonardo da Spoleto, in Umbria, affettuosamente ribattezzato “Umberto” per un errore in una chat di gruppo creata dai pacchisti per restare in contatto. Con lui, in studio, c’era il padre Luigi, ex assistente capo della polizia penitenziaria ora in pensione. Leonardo lavora in una residenza per anziani e ha portato al tavolo la sua simpatia, già apprezzata nei primi minuti di gioco.

Il pacco numero 13 e il sarchiatore umbro

Il concorrente ha scelto il pacco numero 13, scoprendo l’oggetto tipico della sua regione: un sarchiatore per le erbacce, simbolo del lavoro nei campi. Dopo l’introduzione, De Martino ha dato ufficialmente inizio alla partita con la sua classica frase: “Ora Leonardo sono Affari tuoi”.

Il jingle che non ti aspetti

È stato proprio in quel momento che la regia ha deciso di sorprendere il conduttore. Al posto del consueto accompagnamento musicale, è partito il celebre jingle di “Gira la ruota”, colonna sonora della Ruota della Fortuna, il game show rivale in onda su Canale 5.

La reazione di Stefano De Martino è stata immediata: il conduttore non è riuscito a trattenere le risate, scoppiando in un divertito fuoriprogramma che ha coinvolto anche il pubblico. “Lei è un cretino!”, ha detto scherzosamente rivolgendosi al “dottore”, il personaggio invisibile ma centrale del gioco, colpevole del simpatico scherzo.

“Salutiamo i nostri dirimpettai”

Sempre in chiave ironica, De Martino ha colto l’occasione per rivolgere un saluto alla concorrenza: “Salutiamo i nostri dirimpettai”, ha chiosato, facendo riferimento a La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti.

Un siparietto breve ma esilarante, che conferma come Affari Tuoi non viva solo di numeri, trattative e strategie, ma anche di piccoli momenti di spettacolo capaci di alleggerire l’atmosfera.

Affari Tuoi e la sfida degli ascolti

La gag non è stata casuale: proprio in queste settimane, La Ruota della Fortuna sta registrando ascolti molto alti, superando in più di un’occasione Affari Tuoi sia in share che in numero di telespettatori.

Il distacco tra i due programmi, inizialmente contenuto, si è progressivamente ampliato, ponendo la Rai di fronte a una sfida inedita sul fronte dell’intrattenimento preserale. L’autoironia di De Martino e la scelta della regia di giocare sul tema dimostrano la capacità di non prendersi troppo sul serio, pur in un momento delicato per la competizione televisiva.

Questo momento dimostra la professionalità e il rispetto tra colleghi di lavoro 😜



Il problema sono gli EDITORI che si fanno la guerra facendo passare gli stessi colleghi di "rete" come nemici.



Abbiamo bisogno di più di questi momenti! ❤️#LaRuotaDellaFortuna #AffariTuoi pic.twitter.com/Bl6S2R87Eq — Sτεʃλno 🍀 (@ilGerrino92) September 17, 2025