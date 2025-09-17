Grande Fratello 2025, chi sono i primi tre concorrenti: Matteo Azzali è già stato in tv

Matteo Azzali

Simona Ventura ha svelato i primi tre protagonisti del Grande Fratello

La nuova edizione del Grande Fratello è alle porte e, per la prima volta, la conduzione è affidata a Simona Ventura. In un promo ufficiale andato in onda su Canale 5, la conduttrice ha svelato il nome del primo concorrente: Matteo Azzali, 47 anni, originario di Parma.

“Matteo è un gigante buono – dice Ventura nel video – il rispetto se l’è guadagnato fuori e dentro il ring. Oltre al corpo, allena anche la mente: conosce a memoria la Divina Commedia. Non sarà facile metterlo al tappeto”.

Chi è Matteo Azzali

Alto 193 cm, Matteo Azzali non è un volto nuovo per gli appassionati di sport. Dopo un inizio nel rugby, con il debutto in serie A2 nel 1999, ha scelto di dedicarsi al pugilato, combattendo come peso massimo per la Boxe Parma. La sua carriera è stata promettente, ma un grave incidente lo ha costretto al ritiro, da imbattuto.

La rinascita fuori dal ring

Lontano dai riflettori, Azzali non ha smesso di vivere per lo sport. Nel 2007 ha fondato la Asd Pugilistica Kid Saracca di Parma, società dilettantistica dedicata al pugilato. Dopo aver lavorato come tecnico, nel 2019 è diventato maestro di boxe. Parallelamente ha aperto un negozio di integratori, restando sempre vicino al mondo dell’allenamento e del benessere.

I social e i legami televisivi

Attivo su Instagram e TikTok, Azzali conta oggi circa 7mila follower, anche se in passato il suo profilo hackerato aveva superato i 220mila. Il suo nome era già apparso in tv come amico di Giacobbe Fragomeni, vincitore de L’Isola dei Famosi 2016.

Cosa aspettarsi dal GF

Non è una celebrità in senso stretto, ma nemmeno un volto comune. La sua esperienza di vita e il suo passato da atleta potrebbero trasformarlo in uno dei personaggi più interessanti della nuova edizione. La definizione di “gigante buono” anticipa un concorrente capace di unire forza e sensibilità, pronto a raccontarsi nella casa più spiata d’Italia.

Con la sua forza ha conquistato tutto da sola, sotto la sua corazza nasconde un cuore di infinita dolcezza… Anita, la Casa di #GrandeFratello ti aspetta 🫶🏻 pic.twitter.com/3OIjG2j1P5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 17, 2025

Anita e Jonas, gli altri concorrenti annunciati da Simona Ventura

“Anita ha la sua storia scritta sulla pelle. É cresciuta affrontando problemi più grandi di lei. Chi doveva proteggerla l’ha delusa. Sotto la sua corazza un’infinta dolcezza” – ha riferito Simona Ventura. L’altro nome ufficializzato è Jonas che, dopo aver cercato la fortuna in Cina, entra nella casa del Grande Fratello. “Entra in casa con tutta la sua follia. Studia all’università, ama la filosofia ma non chiedetegli di essere diplomatico. Esperto in arti marziali ma è con le parole che sferra i colpi più decisi”.

Jonas, un animo ribelle ma profondo… pronto a svelarsi solo nella Casa di #GrandeFratello, dove ogni emozione diventa realtà ❤️‍🔥 pic.twitter.com/Rc4H4GwKEA — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 17, 2025