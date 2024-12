Alba Parietti investita da un ragazzino mentre sciava con il compagno: come sta

Brutta esperienza per Alba Parietti sulle piste da sci di Courmayeur, investita da due giovani mentre sciava assieme al compagno Fabio Adami. Contattata da LaPresse, la conduttrice televisiva ha rivelato: “Come sto? Non lo so ancora. Mi stanno facendo tutti gli accertamenti”.

Alba Parietti è stata investita sulla pista da sci di Courmayeur: ‘Travolta da due ragazzini che mi hanno usata come un paletto’

Poi ha raccontato. “Stavamo sciando con la pista praticamente semivuota, tra le 12 e le 14 – racconta – e c’erano due ragazzini che si sono messi a fare lo slalom e, quasi volutamente, mi hanno usata come paletto, uno mi è arrivato sugli sci davanti e uno dietro” – ha aggiunto la conduttrice televisiva e opi. “Sono caduti, credo, tutti e due, poi sono andati giù e si sono fermati un secondo perché hanno notato di essere stati visti, poi sono andati via” – ha concluso Parietti.

Poi ha condiviso su Facebook un post per ringraziare i medici che l’hanno seguita dopo l’incidente e uno scatto che la ritrae in sedia a rotella e con un ginocchio gonfio. “Oggi ho avuto necessariamente modo di riflettere su quanto sia preziosa la sanità pubblica italiana, spesso criticata, ma che nella realtà si rivela un pilastro fondamentale del nostro Paese. Ieri, durante una giornata sugli sci, sono stata investita da un minorenne che procedeva a grande velocità, in un momento in cui le piste erano quasi vuote. L’incidente mi ha causato un trauma al ginocchio e oggi mi sono recata all’Ospedale Umberto Parini di Aosta per farmi visitare” – ha spiegato Alba Parietti.

Trauma al ginocchio per la conduttrice televisiva, il ringraziamento ai medici dell’ospedale Parini

“Sono rimasta colpita dall’estrema cura, professionalità e attenzione dimostrate non solo nei miei confronti, ma verso tutti i pazienti presenti, nonostante il periodo festivo. Un ringraziamento speciale va all’équipe di traumatologia e al professore che coordina questo reparto, che con dedizione e umanità hanno saputo affrontare ogni situazione con competenza e passione. Grazie di cuore all’Ospedale Parini e a chi lavora ogni giorno per garantire la salute di tutti noi”.