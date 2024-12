Grande Fratello, concorrente vuole ritirarsi: di chi si tratta, interviene la produzione

Un inquilino del Grande Fratello lascerà la casa nel corso della puntata del 30 dicembre. In nomination sono Bernardo Cherubini, Zeudi Di Palma ed Emanuele Fiori e le Monsè con quest’ultimi due concorrenti a rischio. Qualcun altro però potrebbe però chiudere anticipatamente la sua esperienza nel reality show.

Grande Fratello, l’indiscrezione di Deianira e Amedeo Venza: ‘Vorrebbe uscire ma stanno facendo di tutto per farla restare’

Da giorni alcuni protagonisti del Grande Fratello stanno manifestando insofferenza e più volte hanno manifestato il desiderio di chiudere la loro esperienza nella casa più spiata dagli italiani. Su tutti Jessica Morlacchi che si è sfogata più volte con i compagni di avventura. Anche Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti hanno riferito di essere a disagio.

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano la produzione sta facendo di tutto per far cambiare idea a un concorrente che ha deciso di lasciare. Non solo gli autori non voglio che la notizia esca fuori dalle segrete stanze del confessionale.

Lo sfogo di Jessica Morlacchi: ‘Resto fino a lunedì e poi vediamo’

Il rumors è stato confermato anche da Amedeo Venza che una concorrente è scoppiata in lacrime mentre era in confessionale perché non riesce più a stare al chiuso nel programma. “Vorrebbe uscire ma stanno facendo di tutto per farla restare. Magari anche alzando il cachet”.

L’ipotesi che possa trattarsi di Jessica Morlacchi è suffragata anche da alcune sue esternazioni dei giorni scorsi. “Sono tre mesi che sto chiusa qui. Certo che ho parlato con loro. Infatti resto fino a lunedì e poi vediamo. Rimango fino a lunedì per il profondo rispetto che ho per loro. Sono sempre stati super rispettosi e gentilissimi”.