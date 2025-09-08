Notizie Audaci

Alessandra Amoroso mamma in segreto? ‘Fiocco rosa per Penny’

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 8 Set, 2025 - ore: 23:58
Alessandra Amoroso con Valerio PastoreAlessandra Amoroso con Valerio Pastore

Secondo indiscrezioni, Alessandra Amoroso sarebbe diventata mamma della piccola Penelope, detta Penny. La cantante salentina avrebbe partorito a Roma il 7 settembre, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La scelta del silenzio social, secondo i fan, indicherebbe la volontà di vivere i primi giorni da genitori lontano dai riflettori insieme al compagno Valerio Pastore. L’indiscrezione è stata lanciata anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano.

Un tour con il pancione e la gioia sul palco

Durante l’estate, nonostante la gravidanza, Alessandra Amoroso non ha rinunciato al tour. A luglio, ad Asti, si era fermata in diretta sul palco confessando al pubblico:

“Avevo la mano sulla pancia e mi ha dato una botta… ho perso il filo, come avete visto. Per due volte!”.

Un momento di spontaneità che aveva commosso i fan, già in trepidante attesa dell’arrivo della piccola.

La proposta di matrimonio a sorpresa

Ad agosto, al termine del concerto nella sua Lecce, Alessandra ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio da Valerio Pastore, che le ha donato un anello inginocchiandosi davanti a lei. La scena, immortalata da amici e fan, è stata accolta da applausi e lacrime di emozione.

Perché il silenzio?

L’annuncio ufficiale della nascita non è ancora arrivato. Alcuni ipotizzano che la cantante voglia preservare la privacy della piccola Penny, almeno nei primi giorni, prima di condividere la notizia con i fan.

Di certo, la frase pronunciata a marzo, quando aveva annunciato la gravidanza, oggi assume un significato speciale:

“Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me… e sta già scombussolando le nostre vite”.

