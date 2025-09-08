Alessandra Amoroso mamma in segreto? ‘Fiocco rosa per Penny’

Alessandra Amoroso con Valerio Pastore

Secondo indiscrezioni, Alessandra Amoroso sarebbe diventata mamma della piccola Penelope, detta Penny. La cantante salentina avrebbe partorito a Roma il 7 settembre, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La scelta del silenzio social, secondo i fan, indicherebbe la volontà di vivere i primi giorni da genitori lontano dai riflettori insieme al compagno Valerio Pastore. L’indiscrezione è stata lanciata anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano.

Un tour con il pancione e la gioia sul palco

Durante l’estate, nonostante la gravidanza, Alessandra Amoroso non ha rinunciato al tour. A luglio, ad Asti, si era fermata in diretta sul palco confessando al pubblico:

“Avevo la mano sulla pancia e mi ha dato una botta… ho perso il filo, come avete visto. Per due volte!”.

Un momento di spontaneità che aveva commosso i fan, già in trepidante attesa dell’arrivo della piccola.

La proposta di matrimonio a sorpresa

Ad agosto, al termine del concerto nella sua Lecce, Alessandra ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio da Valerio Pastore, che le ha donato un anello inginocchiandosi davanti a lei. La scena, immortalata da amici e fan, è stata accolta da applausi e lacrime di emozione.

Perché il silenzio?

L’annuncio ufficiale della nascita non è ancora arrivato. Alcuni ipotizzano che la cantante voglia preservare la privacy della piccola Penny, almeno nei primi giorni, prima di condividere la notizia con i fan.

Di certo, la frase pronunciata a marzo, quando aveva annunciato la gravidanza, oggi assume un significato speciale:

“Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me… e sta già scombussolando le nostre vite”.