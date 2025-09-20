Alessandro Baudo a Verissimo: ‘Basta pettegolezzi sull’eredità’, la battuta su Ricciarelli

Alessandro Baudo

Come ha scoperto Alessandro la scomparsa del padre Pippo Baudo?

Alessandro Baudo, 61 anni, ha scelto il salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, per condividere i ricordi più intimi legati al padre Pippo Baudo, scomparso un mese fa all’età di 89 anni. La sua è stata una rarissima apparizione televisiva, attesissima dai telespettatori.

Alex Baudo, come lo chiamano gli amici, ha raccontato di aver ricevuto la notizia mentre si trovava in Australia, a Brisbane, dove vive da tempo. «Sapevo che stava male, ma non pensavo così male» ha confidato. «Ero lì per il compleanno di mio figlio quando, accendendo il cellulare, mi sono trovato bombardato di messaggi: era morto papà».

Il dolore, immediato e improvviso, lo ha spinto a prendere il primo aereo per la Sicilia, arrivando a Militello per i funerali.

Critiche durante il funerale: come le ha affrontate?

Nonostante il momento delicato, Alessandro non ha potuto evitare le critiche per il suo atteggiamento durante la cerimonia. «Faceva caldo e non c’era acqua, così ho messo una gomma da masticare in bocca. Alcuni hanno pensato che non mi fregasse nulla, qualcuno me l’ha anche detto e io l’ho ingoiata».

Un giudizio che lo ha ferito, ma che ha scelto di affrontare con ironia: «Mi hanno fatto ridere, nessuno può sapere cosa una persona prova dentro. Io avevo ricordi e scene commoventi che mi passavano davanti, ma ho preferito tenerle per me».

Il rapporto con Katia Ricciarelli e la sorella Tiziana

Durante l’intervista, Alex ha parlato anche di Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo, che di recente aveva espresso opinioni sulla divisione dell’eredità. «Noi siamo amici, ci siamo visti e ci stimiamo. Lei è una signora ironica e affettuosa. L’unica cosa papà non mi ha riconosciuto a 45 anni ma un po’ prima».

Parole distese anche sul rapporto con la sorella Tiziana, nata dal matrimonio di Pippo Baudo con Angela Lippi. «Il primo incontro è stato strano: papà era teso, quasi sull’attenti. Poi ho detto che non c’era nulla di cui preoccuparsi. Con Tiziana c’è subito stata elettricità positiva, curiosità e affetto. Adesso ci sentiamo sempre e ci vogliamo bene. C’è una forza che ci unisce e ci aiuta a superare la fragilità».

Il ricordo del padre

Il ricordo di Pippo Baudo, per Alessandro, è legato soprattutto all’ironia e alla bontà: «Era distinto, simpatico, elegante. Aveva sempre una battuta pronta, alleggeriva ogni situazione. Certo, ci sono state incomprensioni, come accade a tutti i genitori e figli, ma me lo ricorderò sempre come una persona buona».

Durante il funerale, ha confessato, «si sentiva il dolore collettivo: Pippo era nel cuore degli italiani e lo resterà per sempre».

Eredità e gossip: qual è la posizione di Alessandro Baudo?

Sul tema eredità, Alex ha voluto chiarire: «Stiamo vedendo tutte le cose con calma. Io non c’entro niente con pettegolezzi e chiacchiere. Non voglio alimentare speculazioni. Lasciamo che papà riposi in pace».

Un messaggio netto verso chi, nei giorni successivi alla morte di Pippo Baudo, ha alimentato voci e polemiche sulla divisione del patrimonio.

Una vita segnata da distanza e riconciliazione

Alessandro è nato nel 1962 dalla relazione tra Pippo Baudo e Mirella Adinolfi, allora sposata con il produttore Tullio Formosa. Il riconoscimento ufficiale come figlio di Pippo arrivò solo nel 2000, grazie al test del DNA. Da quel momento ha preso il cognome Baudo, senza alcuna battaglia legale.

Nonostante la distanza geografica – vive in Australia – Alex ha costruito un rapporto autentico con il padre: «Ci sentivamo spesso, ci volevamo bene. Era un classico rapporto padre-figlio».

Oggi, a un mese dalla sua scomparsa, Alessandro ha scelto di ricordarlo pubblicamente, mostrando affetto e rispetto per l’uomo che ha segnato la storia della televisione italiana.