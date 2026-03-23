Alex Belli e Delia Duran genitori: è nato Gabriel, il figlio tanto atteso dopo anni di tentativi

Delia Duran e Alex Belli

L’annuncio social: “È nato il piccolo Gabriel”

Questa volta niente provocazioni, niente polemiche, solo emozione pura.

Alex Belli e Delia Duran sono diventati genitori.

Il loro primo figlio, Gabriel, è nato il 23 marzo alle 9:53 all’ospedale San Raffaele di Milano.

A comunicarlo è stata la coppia con un post essenziale ma potente:

“È nato il piccolo Gabriel”.

Un annuncio accompagnato da immagini simboliche — una manina minuscola, il braccialetto ospedaliero — che hanno subito fatto il giro dei social.

Una gioia condivisa con il pubblico

La notizia ha scatenato una vera ondata di affetto.

Colleghi e volti noti dello spettacolo si sono riversati sotto il post con messaggi di auguri, a conferma di quanto la coppia sia ormai una presenza stabile nel panorama televisivo e social.

Un momento che Alex e Delia hanno scelto, ancora una volta, di condividere apertamente con il loro pubblico.

Un figlio desiderato a lungo

Dietro quella foto c’è molto di più di una semplice nascita.

C’è una storia fatta di attese, tentativi e momenti difficili.

Per anni la coppia ha cercato di avere un figlio, arrivando anche a considerare il ricorso alla medicina assistita.

Poi, quando le speranze sembravano affievolirsi, è arrivata la notizia più attesa: una gravidanza naturale.

Un evento che Delia aveva definito senza mezzi termini:

“una benedizione”.

Dalla crisi al nuovo inizio

La loro storia non è stata lineare.

Tra alti e bassi, momenti pubblici e tensioni finite sotto i riflettori — soprattutto durante l’esperienza al Grande Fratello Vip — Alex Belli e Delia Duran hanno attraversato una fase complessa.

Eppure, proprio da quella fragilità è nata una nuova solidità.

Oggi, con l’arrivo di Gabriel, quella relazione sembra aver trovato un equilibrio diverso, più profondo.

Una gravidanza vissuta sotto i riflettori

A differenza di molte coppie vip, Alex e Delia hanno scelto di raccontare ogni fase della gravidanza.

Dai primi momenti fino agli ultimi giorni prima del parto, passando per baby shower, ospitate televisive e contenuti social.

Gabriel, in un certo senso, era già “conosciuto” ancora prima di nascere.

Una nuova vita (anche mediatica)

Con la nascita del piccolo, si apre ora un nuovo capitolo.

Non solo personale, ma anche mediatico. Perché la coppia, da sempre molto esposta, continuerà probabilmente a condividere questa nuova avventura.

Tra famiglia e spettacolo, tra intimità e racconto pubblico.