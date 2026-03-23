X Factor 2026, rivoluzione in giuria: addio ad Achille Lauro, Giorgia verso la conferma

Achille Lauro e Jake La Furia

X Factor verso i 20 anni: riparte da certezze (ma con un’assenza pesante)

X Factor si avvicina a un traguardo simbolico: la ventesima edizione. Un compleanno importante che Sky vuole celebrare puntando su una strategia precisa: continuità davanti e dietro le telecamere.

Le registrazioni partiranno a giugno, ma il cantiere è già aperto. E dalle prime indiscrezioni emerge una linea chiara: cambiare il meno possibile, salvo una defezione che rischia di pesare.

Giorgia resta al timone: scelta di continuità

Dopo il debutto convincente, Giorgia è destinata a restare alla conduzione.

La sua presenza ha rappresentato uno dei punti più solidi dell’ultima stagione: credibilità, empatia e una naturalezza che ha funzionato sia con il pubblico che con i concorrenti.

La direzione sembra quindi tracciata: avanti con lei, senza esperimenti.

Giuria confermata (quasi tutta)

Anche dietro al banco, la parola d’ordine è stabilità.

Sono infatti in fase avanzata le conferme di:

Francesco Gabbani

Jake La Furia

Paola Iezzi

Un terzetto che ha garantito equilibrio tra competenza musicale e dinamiche televisive.

Ma il “quasi” non è casuale.

Achille Lauro pronto a lasciare

Il vero scossone riguarda Achille Lauro.

Secondo le indiscrezioni, l’artista avrebbe deciso di non tornare nella prossima edizione. Non per tensioni o rotture, ma per una scelta strategica: concentrarsi completamente sulla musica. Voci di corridoio dicono che nel mirino ci sia il cinema con un film da regista. L’artista avrebbe praticamente già completato la scrittura.

Un momento particolarmente favorevole della sua carriera, tra tour e nuovi progetti, lo avrebbe spinto a mettere in pausa l’esperienza televisiva.

Una separazione, quindi, senza strappi. Ma significativa.

Un addio che pesa (anche per il programma)

Lauro, infatti, non è stato un giudice qualunque.

Ha riportato energia, provocazione e una certa dose di imprevedibilità a un format che negli anni aveva perso parte della sua spinta innovativa.

In altre parole: ha ridato “coolness” a X Factor.

E la sua uscita lascia un vuoto non semplice da colmare.

Caccia al sostituto già partita

La produzione non vuole farsi trovare impreparata.

Sono già in corso i primi contatti per individuare il nuovo giudice che completerà il quartetto. Un nome capace di reggere il confronto e, possibilmente, rilanciare ulteriormente il format.

Le selezioni entreranno nel vivo nelle prossime settimane, in vista delle registrazioni estive.

Un’edizione tra equilibrio e rilancio

X Factor 2026 si prepara quindi a una stagione di transizione:

da un lato la volontà di consolidare quanto funzionato, dall’altro la necessità di rinnovarsi senza perdere identità.

Una sfida delicata, soprattutto in un panorama televisivo sempre più competitivo.