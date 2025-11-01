Alex Belli e Delia Duran, il figlio dopo anni di tentativi: ‘Niente più amori aperti, ora siamo una famiglia’

Delia Duran e Alex Belli

Alex Belli e Delia Duran a Verissimo: ‘Avevo quasi perso la speranza’

Ci sono storie che nascono tra i riflettori ma trovano la loro verità nel silenzio delle attese, nelle lacrime non viste, nei test di gravidanza nascosti in un cassetto per paura di illudersi ancora. Alex Belli e Delia Duran hanno scelto il salotto televisivo di Verissimo per raccontare come il desiderio più grande sia diventato realtà: aspettano un figlio. Quello che da cinque anni sognavano e credevano di non poter avere. “Avevamo quasi perso la speranza”, confessano. Eppure, è successo. Non durante un percorso medico, non tra provette e appuntamenti in clinica. È successo naturalmente, poco prima di iniziare la fecondazione assistita.

Cinque anni di tentativi, la resa e poi il miracolo: “È arrivato da solo”

La loro storia è cominciata sette anni fa su un set fotografico. Passione, viaggi, televisione, Temptation Island, Grande Fratello Vip. Poi le crepe, le pause, la scelta – contestata e discussa – di vivere una relazione aperta. Ma mentre i giornali scrivevano di triangoli e provocazioni, loro in privato combattevano un’altra battaglia: provare ad avere un figlio.

“Eravamo pronti alla fecondazione assistita,” racconta Delia, “avevamo già preso contatto con l’Humanitas. Poi, il ritardo. Ho fatto il test in silenzio. Il primo non gliel’ho mostrato, avevo paura. Il secondo sì. È comparso ‘positivo’ in meno di dieci secondi”. Lei oggi è al quarto mese di gravidanza, il parto è previsto per la primavera del 2026. Non conoscono ancora il sesso del bambino, e non importa. “Che sia sano, è l’unica cosa che conta.”

Addio amore libero: “Ora siamo in tre e cambia tutto”

Alex Belli, spesso provocatorio nelle sue dichiarazioni televisive, stavolta si ferma, abbassa la voce e dice: “Non è più tempo di esperimenti, basta amore libero. Quando senti il cuore di tuo figlio battere, capisci cos’è la verità”. È un ritorno all’essenziale, un taglio netto con il passato mediatico e con l’immagine dell’attore-influencer disposto a tutto per stupire.

La loro storia ha avuto anche momenti di frattura: durante il Grande Fratello Vip, Alex instaurò un rapporto ambiguo con Soleil Sorge. All’epoca parlavano di “amore libero”, di libertà oltre le regole. Oggi le regole cambiano. “Questo bambino ci rimette al mondo”, dicono entrambi. “È un dono che non tradiremo.”

Un futuro già scritto fino al 2026: progetti, famiglia e rivoluzioni personali

Il bambino nascerà nel 2026, e già qualcosa è cambiato. Le priorità si riscrivono: meno eventi, meno mondanità, più casa, più routine. “Non abbandoniamo il lavoro”, chiarisce Alex, “ma tutto deve girare intorno a lui, o a lei.”

La coppia aveva promesso matrimonio nel 2021 in una cerimonia simbolica, ma non ha mai formalizzato civilmente l’unione. Ora il progetto è prendere tempo, forse sposarsi dopo la nascita. “Oggi la parola ‘famiglia’ è la sola che vogliamo usare,” dice Delia.

Lui, 42 anni, ex modello, attore, musicista. Lei, 37 anni, modella venezuelana. Hanno vissuto in prima fila, tra applausi e critiche, trasformando tutto in show. Ora no. Ora chiedono rispetto. Vogliono raccontare questa storia sui loro tempi, senza spettacolarizzazioni inutili.

La speranza per chi lotta ancora: “Non arrendetevi”

Il messaggio che lanciano è per chi ci è passato o ci sta passando. “Non vergognatevi di chiedere aiuto medico,” dicono. “Non sentitevi meno uomini o meno donne perché il figlio non arriva. A noi è successo quando avevamo smesso di controllare tutto, quando abbiamo lasciato spazio alla vita.”

Il cuore di questo racconto è tutto qui: la fragilità, la resa, la sorpresa. E due mani che, dopo anni di esposizione mediatica, ora si cercano senza bisogno di telecamere.