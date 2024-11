Amadeus archivia Chissà chi è, nuovi format per il conduttore e la trasmissione al posto del game

Chissà chi è viaggia verso lo stop. Con l’inizio del nuovo anno non tornerà nel preserale del Nove e chissà se poi sarà riproposto in futuro. Gli ascolti, nonostante la lieve crescita degli ultimi giorni, non sono in linea con le aspettative.

Chissà chi è non tornerà nel preserale del Nove con il nuovo anno, torna Cash or Trash

Al contrario di La Corrida, format ancora più longevo rispetto al gioco dell’access, ma che in prima serata funziona, il programma che riprende il format de I Soliti Ignoti al contrario se non ha il pubblico over e standard di Rai 1 non fa breccia. Dunque, Amadeus ha deciso di “archiviare” ‘Chissà chi è’ in prossimità dello stop natalizio, come riporta FQMagazine del Fatto Quotidiano. Il conduttore ha sempre pensato di portare due nuovi format ma finora non ha avuto il tempo per farlo, visto il rocambolesco arrivo su Nove.

Amadeus lavora a due nuovi format

Al posto del game andranno in onda le nuove puntate di Cash or Trash – Chi offre di più?, format condotto da Paolo Conticini che ha sorprendentemente raggiunto il 4,5% di share. E se un prodotto dopo due mesi non riesce ad intercettare nuovi spettatori è inutile accanirsi, ha più volte detto Amadeus . Ora con l’inizio del prossimo anno arriveranno i nuovi format ed è lì che l’ex direttore artistico di Sanremo avrà voce in capitolo per farsi apprezzare