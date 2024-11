Antonio Cassano contro Salt Bae per il conto da 880 euro: ‘Non ci rivedremo mai più’

Antonio Cassano continua a far parlare di sé. Questa volta per un episodio avvenuto durante una vacanza in famiglia in Grecia. L’ex calciatore, noto per le sue dichiarazioni senza filtri, si è scagliato contro lo chef-ristoratore turco Nusret Gökçe, meglio conosciuto come Salt Bae, noto per il modo particolare con cui sala la carne.

Cassano, che ora conduce il programma Viva El Futbol con Lele Adani e Nicola Ventola dopo la scissione dalla Bobo Tv di Christian Vieri, ha raccontato cosa è accaduto durante una puntata del podcast. “Siamo andati in Grecia e abbiamo preso 4 antipasti di carne e una carne grande per 4 da dividere. Quando è arrivato il conto, 880 euro, sono rimasto scioccato” – ha spiegato.

L’ex attaccante ha deciso di chiedere spiegazioni. “Chiamo il cameriere e gli dico: ‘Amico, mi sa che hai sbagliato’. Dall’altra parte il dipendente ha confermato che il prezzo era quello: ‘No, il conto è quello’. 220 euro a testa!”. Cassano, evidentemente indignato, ha poi concluso il suo racconto con un’affermazione definitiva: “Quello poi mi fa, in inglese: ‘Come vi siete trovati?’, e io: ‘Benissimo, ci rivedremo mai più!’”. L’ex attaccante di Bari, Roma e Samp era andato a cena con la moglie Carolina Marcialis e i figli Christopher e Lionel.

Lele Adani e Nicola Ventola, presenti in studio, hanno faticato a trattenere le risate con il barese che ha ribattuto stizzito. “Ridi, su sto ca..o”. Tra l’altro Cassano non ha avuto neanche modo di incontrare Salt Bae che probabilmente era in uno dei tanti ristoranti sparsi per il mondo. Ai mondiali del 2022 Nusret Gökçe aveva conquistato la ribalta per essere entrato in campo al termine della finale ed aver realizzato numerosi scatti con la Coppa del Mondo e i calciatori dell’Argentina.