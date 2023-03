Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, maschio o femmina? La scoperta degli ex U&D a Verissimo (VIDEO)

Sono venuti a conoscenza del sesso del nascituro nel corso della puntata del 4 marzo di Verissimo. “Una bimba che è pronta a diventare mamma”- ha esordito Silvia Toffanin nel presentare Natalia Paragoni che con il partner Andrea Zelletta si appresta a vivere l’esperienza più emozionante della loro vita.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori: ‘La svolta dopo il viaggio in Madagascar’

La coppia nata da Uomini e Donne si è consolidata con il trascorrere degli anni ed ora sono pronti per il grande passo. La venticinquenne ha spiegato che anche il padre e la madre sono diventati genitori in giovane età. “Avere un’adolescenza, un’infanzia con persone come i miei genitori è stato bellissimo e volevo riprodurre la mia famiglia allo stesso modo” – ha riferito l’ex corteggiatrice che ha spiegato che il viaggio in Madagascar ha segnato la svolta.

“Abbiamo parlato del sogno che avevamo entrambi. É stata un po’ una scoperta di un mondo diverso dal nostro con bambini che erano felici con nulla” – ha aggiunto Natalia con Andrea Zelletta che ha spiegato che è stato un viaggio introspettivo che li ha sbloccati. “Abbiamo avuto una grande evoluzione da quando siamo usciti dal programma. Eravamo molto giovani anche se io sono uscito super innamorato dalla trasmissione contrariamente a chi dice che ci vuole tempo”.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Fiocco rosa per la coppia nata a U&D: i tre possibili nomi della bambina

La coppia ha spiegato che non hanno ancora parlato di matrimonio. “Ci consideriamo una famiglia a prescindere dalle nozze”. – ha spiegato Andrea Zelletta con Natalia che ha aggiunto che in futuro le piacerebbe vestire l’abito bianco.

L’ex corteggiatrice ha anticipato di aver pensato a tre nomi nel caso fosse arrivata una femminuccia: “Alicia, Diana o Ginevra“. E davanti al monitor Andrea e Natalia hanno scoperto che diventeranno genitori di una bambina. “Me lo sentivo un pochettino. Ora saremo tutte femmine visto che ci sono anche le cagnoline”.