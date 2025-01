Francisco San Martin trovato morto in casa, l’attore ha fatto parte del cast di Beautiful

Trovato morto Francisco San Martin, ha fatto parte del cast di Beautiful

L’attore Francisco San Martin, noto per aver interpretato il ruolo di Dario Hernandez nella soap Il tempo della nostra vita, è stato trovato morto il 16 gennaio nella sua casa di Los Angeles. Aveva 39 anni. Secondo l’ufficio del coroner della contea di Los Angeles, come riportano i media Usa, la causa del decesso sarebbe stato il suicidio per impiccagione. Nato a Maiorca il 27 agosto 1985 da genitori spagnoli e cresciuto nello stato del Montana.

L’attore Francisco San Martin trovato impiccato nella casa di Los Angeles

Francisco San Martin aveva recitato in “Il tempo della nostra vita” tra il 2010 e il 2011, per complessivi 59 episodi. Nella soap era apparso per la prima volta come un ladruncolo, anche se poi si era scoperto che era arrivato a Salem per indagare su un caso irrisolto. Il suo personaggio si è poi trasferito in Argentina in seguito a una promozione lavorativa, e Dario Hernandez è stato successivamente interpretato da Jordi Vilasuso nel 2016-17.

Nel 2017 Francisco San Martin ha avuto anche un ruolo nella soap Beautiful, dove in 16 episodi ha interpretato il ruolo di Mateo, un affascinante custode di Forrester Manor, che presto viene coinvolto in uno dei piani della malvagia Sheila.

Alla ribalta con la soap Il tempo della nostra vita, in Beautiful nel ruolo di Mateo

Altri crediti televisivi includono un ruolo nella serie “Jane the Virgin” (2017) al fianco di Gina Rodriguez dove ha interpretato un attore di nome Fabian Regalo del Cielo. Aveva iniziato a recitare in produzioni teatrali per bambini. Dopo essere tornato in Spagna con la famiglia per vivere a Madrid durante l’adolescenza, ha lavorato come modello e ha iniziato a prendere lezioni di recitazione. Francisco San Martin è apparso in varie produzioni teatrali, televisive e cinematografiche in Spagna. Agli inizi degli anni 2000 aveva iniziato a lavorare ad Hollywood.

“Pepe, cosa posso dire se non che ti voglio bene e riposa in pace, amico mio. Il mio unico testimone che mi ha cantato buon compleanno nel bel mezzo di un concerto a Hollywood, non ci si poteva credere” – ha scritto Camila Banus, la sua co-star di Days of Our Lives, su Instagram. ”Ti amo mucho mucho mucho”.

Mateo in Beautiful con Quinn