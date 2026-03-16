Morta Annalisa Petrini, l’anima del Grande Fratello dietro le quinte: il dolore di Cristina Plevani e dei gieffini

Annalisa Petrini

Lutto al Grande Fratello: è morta Annalisa Petrini

Un silenzio carico di emozione ha attraversato i corridoi di Cinecittà e le redazioni televisive italiane: è morta Annalisa Petrini, storica figura dietro le quinte del Grande Fratello, il reality che da oltre venticinque anni racconta sogni, storie e fragilità davanti alle telecamere.

La notizia della sua scomparsa, avvenuta domenica 15 marzo 2026, ha colpito profondamente il mondo della televisione. Petrini era molto più di una professionista: per chi ha lavorato con lei era una presenza costante, quasi familiare, capace di accompagnare e proteggere i concorrenti nel loro percorso dentro la casa più spiata d’Italia.

La produzione del programma l’ha ricordata con parole cariche di affetto:

«Annalisa Petrini era una delle colonne portanti del Grande Fratello, con noi sin dalla prima edizione. Da ieri non c’è più, ma noi la ricorderemo sempre. Ciao Annalisa».

Chi era Annalisa Petrini, capo redattrice del reality

Laureata nel 1990 all’Università La Sapienza di Roma, Annalisa Petrini aveva iniziato la sua avventura nel mondo del Grande Fratello nel 2000, anno della prima edizione del reality che avrebbe rivoluzionato la televisione italiana.

Da quel momento non ha mai lasciato il programma.

Nel 2004 era diventata capo redattrice, ruolo che ha ricoperto per anni contribuendo a costruire la struttura narrativa e organizzativa del format.

Quando nel 2016 nacque il Grande Fratello VIP, fu proprio lei a guidarne la redazione, lavorando a stretto contatto con la produzione e con la conduzione dell’epoca affidata a Ilary Blasi.

Dietro le quinte era considerata una delle figure più importanti dell’intero progetto, una presenza discreta ma decisiva nel successo del reality.

Il ricordo commosso di Cristina Plevani

Tra i messaggi più emozionanti arrivati dopo la notizia della sua morte c’è quello di Cristina Plevani, vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello nel 2000.

La Plevani ha condiviso sui social un ricordo personale che riporta agli inizi dell’avventura televisiva:

«Pubblico questa foto perché tu mi hai conosciuta così. Avevo fatto il primo colloquio a Milano e poi mi chiamarono a Roma. Presi il treno, la metro che non avevo mai preso e arrivai in anticipo. Mi sedetti a mangiare in una tavola calda e sentii una voce: “Ciao, tu sei Cristina e vieni da Iseo?”».

Quella voce era proprio quella di Annalisa Petrini.

Un incontro che segnò l’inizio di un rapporto rimasto vivo nel tempo.

«Sei entrata nel cuore mio e di tutti gli altri diventando famiglia legata al Grande Fratello», ha scritto Cristina, ricordando anche il loro ultimo incontro lo scorso agosto durante le riprese di un documentario.

Il dolore degli ex concorrenti

Il tributo a Petrini è arrivato anche da molti altri protagonisti storici del reality.

Salvo Veneziano, uno dei concorrenti più ricordati della prima edizione, l’ha definita una figura fondamentale per tutti i gieffini:

«La storia del Grande Fratello è lei. Era la nostra sorella maggiore, colei che ci tutelava e ci dava consigli. Oggi sei volata in cielo, ma io non ti dimenticherò mai».

Sui social sono arrivati messaggi di affetto anche da Serena Garitta, Luca Calvani, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Matteo Diamante, Pamela Petrarolo e Paola Caruso, solo per citarne alcuni.

Molti di loro hanno ricordato Petrini come una presenza accogliente e protettiva, capace di aiutare chi entrava per la prima volta in quel mondo fatto di telecamere e popolarità improvvisa.

Un addio alla vigilia della nuova edizione

La scomparsa di Annalisa Petrini arriva a poche ore dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello VIP, che tornerà su Canale 5 proprio con la conduzione di Ilary Blasi.

La prima puntata del reality sarà inevitabilmente anche l’occasione per un omaggio pubblico alla storica capo redattrice, che per oltre venticinque anni ha rappresentato uno dei pilastri invisibili del programma.

Perché se il Grande Fratello è diventato un fenomeno televisivo e sociale, lo si deve anche a chi ha lavorato lontano dai riflettori.

Persone come Annalisa Petrini, che dietro una scrivania hanno contribuito a scrivere una delle storie più longeve della televisione italiana.