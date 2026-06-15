Lucia e Renato sempre più uniti dopo il Grande Fratello Vip: tra gelosia, baci e critiche arriva la replica ai fan

Renato Biancardi e Lucia Ilardo

Cresce l’intesa tra i due concorrenti del GF Vip

Il loro rapporto continua a far discutere e ad attirare l’attenzione degli appassionati del Grande Fratello Vip. Nelle ultime settimane Lucia Ilardo e Renato Biancardi sono apparsi sempre più vicini, condividendo sui social momenti di complicità che hanno rafforzato le voci di una frequentazione ormai ben avviata.

Video insieme, dirette social e scambi di battute hanno convinto molti follower che tra i due ex concorrenti ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

Il video che alimenta le voci sulla coppia

A far parlare maggiormente è stato un filmato pubblicato da Lucia sui social.

Nel video i due appaiono insieme in auto tra sorrisi, gesti affettuosi e momenti di evidente sintonia. Immagini che per molti fan rappresentano un’ulteriore conferma del legame nato dopo la conclusione del programma.

La pubblicazione ha raccolto migliaia di interazioni, ma ha riacceso anche vecchie discussioni legate ad alcuni episodi avvenuti durante la permanenza nella Casa.

Le critiche e la risposta di Lucia

Tra i commenti non sono mancati quelli di alcuni utenti che hanno ricordato episodi del passato vissuti durante il reality.

Di fronte alle osservazioni ricevute, Lucia ha scelto di rispondere direttamente ai suoi sostenitori spiegando il proprio punto di vista.

“Io vi amo per avermi difesa, ma il cretino, con amore e affetto, faceva i conati per tutto, per gli odori che sentiva in casa. Ormai aveva preso questo tic demenziale e infantile. Poi che in alcune circostanze sia stato un bamboccio è appurato e superato“, ha scritto.

Parole che mostrano come la stessa Lucia consideri ormai archiviati gli episodi che avevano fatto discutere durante il programma.

Il confronto sulla gelosia

Nel corso di una recente diretta social i due hanno affrontato anche un tema molto personale: la gelosia.

Renato ha scherzato definendo Lucia una “gelosa visionaria“.

“Lei è un po’ visionaria su alcune cose, le vede solo lei alcune cose“, ha detto sorridendo.

Immediata la replica di Lucia Ilardo, che ha respinto l’etichetta pur ammettendo di essere attenta ad alcuni comportamenti.

“Non è vero che sono visionaria. Io lo osservo e se c’è qualcosa che non va bene lo noto. Può dire che sono un po’ gelosa, ma non visionaria“.

Uno scambio che ha mostrato il clima di confidenza e complicità che oggi caratterizza il loro rapporto.

Lo sfogo di Renato contro gli haters

A intervenire è stato anche Renato Biancardi, che sui social ha risposto a chi continua a criticare la loro frequentazione.

L’ex concorrente ha pubblicato un messaggio molto diretto rivolto agli utenti che commentano negativamente il loro rapporto.

“Siete ossessionati, il GF è finito. Non ci potete pensare al fatto che due persone si vogliano bene e abbiano voglia di conoscersi. Questa vostra voglia di vedere il fallimento altrui è patologica“, ha scritto.

Cosa piace l’uno dell’altra

Nel frattempo Lucia e Renato continuano a condividere dettagli della loro quotidianità con i follower.

Rispondendo ad alcune domande ricevute sui social, entrambi hanno anche raccontato quali siano gli aspetti fisici che apprezzano maggiormente l’uno dell’altra, alimentando ulteriormente la curiosità dei fan.

Se i diretti interessati non hanno ancora ufficializzato apertamente una relazione, i contenuti pubblicati nelle ultime settimane raccontano però di un legame sempre più stretto. E il pubblico continua a seguire con attenzione ogni nuovo sviluppo.