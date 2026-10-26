Uomini e Donne 26 ottobre: Giorgia Angeloni torna e prende una decisione dopo la morte del papà, Gemma incassa un altro rifiuto

Giorgia Angeloni

Anticipazioni registrazioni 26 ottobre: emozione e commozione per il ritorno della tronista

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne regalano momenti di commozione, una coppia pronta a vivere la propria storia lontano dalle telecamere e una nuova delusione sentimentale per Gemma Galgani. Tra i passaggi più significativi della giornata del 26 ottobre c’è il ritorno in studio di Giorgia Angeloni, che ha scelto di riprendere il suo cammino nel dating show dopo la perdita del padre.

Le anticipazioni della registrazione sono state riportate da Lorenzo Pugnaloni di Lollo Magazine, con ulteriori dettagli sul rientro della tronista riferiti anche da Isa e Chia. La puntata si preannuncia particolarmente intensa, tra la riconoscenza di Giorgia nei confronti di Maria De Filippi e gli sviluppi delle frequentazioni nel parterre del Trono Over.

Giorgia Angeloni torna dopo il lutto: il ringraziamento a Maria De Filippi

Il rientro di Giorgia è stato uno dei momenti più toccanti della registrazione. Dopo il difficile periodo segnato dalla scomparsa del padre, la tronista è tornata davanti al pubblico e agli altri protagonisti della trasmissione, ricevendo una calorosa accoglienza.

Secondo quanto riportato nelle anticipazioni, all’ingresso della giovane i presenti si sarebbero alzati per tributarle un applauso. Anche Gianni Sperti avrebbe voluto farle sentire la propria vicinanza con un omaggio floreale, pensato anche per il compleanno festeggiato durante la sua assenza.

Giorgia ha poi dedicato parole particolarmente sentite a Maria De Filippi, riconoscendole il valore del tempo trascorso accanto al padre negli ultimi mesi. La tronista avrebbe espresso così la propria gratitudine: «Maria, vi devo ringraziare perché tu mi hai dato la possibilità di stare vicino a mio padre tutto questo tempo, me lo sono goduto e per questo ti sarò sempre grata».

Un messaggio che racconta quanto sia stato importante poter condividere quei momenti con la famiglia. Nonostante il dolore, Giorgia ha deciso di restare sul trono e continuare la sua esperienza a Uomini e Donne, provando a ritrovare gradualmente spazio anche per la propria vita personale.

Trono Over, Elena e Fabrizio lasciano insieme il programma

Tra le notizie più positive della registrazione c’è la decisione di Elena e Fabrizio di uscire insieme da Uomini e Donne. I due avrebbero scelto di proseguire la relazione lontano dallo studio, mettendo alla prova il loro legame nella quotidianità.

L’uscita dal programma rappresenta un passaggio importante per la coppia: senza più telecamere e confronti in studio, potranno capire come far crescere la conoscenza e se ci siano le basi per costruire qualcosa di duraturo.

Gemma Galgani, nuova delusione con Fabio: Liat si tira indietro

La registrazione ha riportato al centro dell’attenzione anche Gemma Galgani e la sua situazione sentimentale con Fabio. Dopo la conclusione della frequentazione con la dama torinese, il cavaliere aveva iniziato a conoscere Liat, una donna più giovane di Gemma con cui sembrava essersi creata una buona intesa.

I primi segnali lasciavano pensare che la conoscenza potesse proseguire. Fabio avrebbe manifestato interesse nei confronti della nuova dama, ricambiando i complimenti e mostrando entusiasmo per il rapporto appena iniziato. Ma durante l’ultima uscita qualcosa sarebbe cambiato.

Il cavaliere avrebbe tentato di baciarla e di prenderle la mano, senza però trovare una risposta corrispondente. Liat avrebbe spiegato di non aver avvertito il coinvolgimento necessario per continuare a frequentarlo e avrebbe preferito interrompere la conoscenza.

Fabio le avrebbe quindi proposto di mantenere un rapporto amichevole, una possibilità che entrambi potrebbero valutare. Per Gemma, intanto, la vicenda riporta l’attenzione sulle difficoltà sentimentali che da tempo caratterizzano il suo percorso nel programma.

La registrazione del 26 ottobre mette così insieme emozioni molto diverse: il ritorno di Giorgia dopo il lutto, una coppia che sceglie di lasciare la trasmissione e una conoscenza che si ferma sul nascere. Per scoprire come questi sviluppi verranno raccontati in televisione, bisognerà attendere la messa in onda delle puntate.