Antonella Fiordelisi conferma la crisi con Edoardo Donnamaria: ‘Nessuno mi mette al secondo posto’

Via social Antonella Fiordelisi conferma la crisi con Edoardo Donnamaria dopo i rumors delle scorse ore con Daniele Dal Moro, come evidenziato da alcuni screenshot, che sarebbe intervenuto per far da paciere.

Antonella Fiordelisi ha rotto gli indugi su Instagram Stories dopo i rumors sulla crisi con Edoardo

Non è la prima volta che la coppia attraversa un momento di crisi. Era già accaduto durante la turbolenta esperienza nella casa del GF Vip con l’ex schermitrice e il volto di Forum che in più di una circostanza hanno chiuso il rapporto salvo ritorno insieme. Dopo tante voci in libertà Antonella Fiordelisi ha pubblicato due Stories per far chiarezza sulla situazione.

“Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno, quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me” – ha spiegato la salernitana che ha ribadito che non è un bel momento per lei ed Edoardo.

“Vorrei rendervi partecipe di questi momenti brutti come vi ho reso partecipe di quelli belli. Cerco solo un po’ di comprensione da parte vostra che ci avete sempre sostenuto. Rispettate sia me che lui. Quando sarò il momento entrambi ve ne parleremo e sarò io stessa a spiegarvi tutto. “Ora vorrei dedicarmi alla mia vita, alle mie giornate e al mio lavoro. Con il tempo ne parleremo, rispettate il momento” – ha chiosato Antonella Fiordelisi facendo riferimento alla sua crisi con Edoardo Donnamaria.