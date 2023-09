Antonella Fiordelisi a Pechino Express, l’ipotesi sul possibile partner

Primi rumors sul nuovo cast di Pechino Express. Un altro reality all’orizzonte per Antonella Fiordelisi dopo la tumultuosa esperienza al GF Vip caratterizzata dalla tormentata relazione con Edoardo Donnamaria. Love story che per un breve periodo è proseguita anche lontano dalle telecamere.

Antonella Fiordelisi, dal GF Vip a Pechino Expressio: l’influencer potrebbe partecipare al reality con il padre

Tra incomprensioni e discussioni il rapporto è naufragato definitivamente e le strade si sono separate e pare che abbiano iniziato nuove frequentazioni ma, soprattutto, sono concentrati su nuovi progetti lavorativi. Dopo aver lanciato il nuovo singolo, Piccolo Sole, Edoardo Donnamaria è pronto a tornare protagonista di Forum, la trasmissione che l’ha fatto conoscere al grande pubblico.

Antonella Fiordelisi partirà invece per un avventuroso viaggio visto che dovrebbe far parte del cast di Pechino Express come anticipato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica. Non è ancora chiaro se l’ex schermitrice salernitana parteciperà reality condotto da Costantino della Gherardesca con il padre, Stefano Fiordelisi, o con un’amica. La notizia è stata confermata anche dall’influencer Amedeo Venza. In passato Antonella Fiordelisi ha partecipato anche a Tempation Island come tentatrice.