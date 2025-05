Antonella Mosetti a Verissimo

Antonella Mosetti, volto noto della TV italiana e concorrente della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, si racconta senza filtri nella puntata di sabato 3 marzo di Verissimo, svelando i retroscena della sua scelta di entrare nel mondo delle piattaforme per adulti, in particolare OnlyFans.

Antonella Mosetti: ‘OnlyFans è una scelta imprenditoriale, non una vergogna’

«Non lavoro più in televisione, così ho voluto reinventarmi e diventare un’imprenditrice della mia immagine», ha spiegato. A spingerla, oltre alla voglia di rimanere sulla scena pubblica, è stato anche il fattore economico: «L’ho fatto per soldi e per tenere alto l’hype. Ho sempre lavorato con il mio corpo, prima c’erano i calendari, oggi le piattaforme».

Non sono mancati riferimenti al caso di Elena Maraga, l’insegnante licenziata per aver pubblicato contenuti simili. Mosetti ha commentato duramente: «Chi fa l’insegnante o l’infermiera non può permettersi certe libertà. Io invece ho fatto una scelta coerente con la mia carriera».

Dalla tv ai social, tra chirurgia, polemiche e libertà d’immagine

Tra confessioni e provocazioni, Mosetti ha affrontato anche il tema della chirurgia estetica: «Chi non ha mai fatto il botox? A volte è meglio di uno psicologo». E ha difeso la sua decisione di accompagnare la figlia Asia Nuccetelli dal chirurgo: «Era maggiorenne, rischiava di andarci da sola. L’ho portata io per sicurezza».

L’intervista ha mostrato una Mosetti consapevole, sicura e pronta a rilanciare la sua immagine. «OnlyFans è solo un mezzo, non un’etichetta. È un modo nuovo di lavorare, e non me ne vergogno».

L’incrocio con Simona Ventura a L’Isola dei Famosi

Il suo ritorno in TV sarà segnato dalla partecipazione a L’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili, con Simona Ventura tra gli opinionisti. Ma proprio con la Ventura c’è un passato turbolento legato al gossip, che potrebbe riemergere sotto i riflettori. I due volti femminili sono legati, seppur indirettamente, a Stefano Bettarini, ex marito della Ventura, con cui la Mosetti ebbe una relazione nel 2003-2004 (o nel 2007, secondo versioni successive).

Un mix esplosivo che promette scintille. Mosetti, intanto, si prepara a tornare protagonista. E lo fa a modo suo: diretta, divisiva e autentica.