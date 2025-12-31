‘Mai stato con Signorini’: Antonio Medugno chiarisce e spiega perché non ha denunciato subito

Antonio Medugno e Alfonso Signorini

Il chiarimento pubblico di Medugno

In un video pubblicato su Instagram, Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha voluto fare chiarezza sul suo rapporto con Alfonso Signorini, indagato dalla Procura di Milano per violenza sessuale ed estorsione dopo la sua denuncia. “Voglio essere chiarissimo, non sono mai andato a letto con Alfonso Signorini, né la prima volta, né dopo, mai” – afferma il napoletano, smentendo le insinuazioni circolate negli ultimi giorni.

Il modello napoletano ha spiegato che l’ambiguità della vicenda è stata in parte colpa sua: “Ho gestito malissimo quella situazione, lasciando spazio a quell’ambiguità che non avrei mai dovuto accettare”, ha dichiarato, ammettendo di essere stato manipolato dal suo ex manager.

Messaggi ambigui e responsabilità personale

Medugno chiarisce anche il contesto che ha generato sospetti: “C’erano messaggi ambigui, e col senno di poi riconosco che avrei dovuto mettere un confine molto prima. Ma quando sei giovane, sotto pressione e preoccupato di bruciarti opportunità lavorative, non sempre ragioni in modo lucido”.

L’ex concorrente sottolinea come la fiducia cieca nel manager abbia influenzato le sue decisioni: “Ho minimizzato ogni cosa perché mi avevano manipolato facendomi credere fosse giusto così”.

Silenzio, terapia e tutela legale

Per anni, Medugno ha cercato di seppellire la vicenda, spinto da paura e vergogna: “Quando sei coinvolto in dinamiche del genere, spesso non denunci subito. Ti chiudi, ti colpevolizzi, temi l’impatto sulla tua vita e sul lavoro. Molte persone ritardano la denuncia su queste vicende, è documentato”.

Durante i quattro anni successivi, Medugno ha seguito un percorso di terapia e riflessione personale, decidendo di tutelarsi legalmente solo quando la situazione è diventata pubblica: “Ho capito che il silenzio mi avrebbe distrutto”.

Chiarimenti su consenso e ingenuità

Medugno insiste su un punto fondamentale: la sua presenza negli incontri con Signorini non era motivata da desiderio sessuale o vantaggi lavorativi. “Ci sono andato pensando di chiarire e dimostrare chi fossi. È stata una scelta ingenua, ma l’ingenuità non significa consenso né colpa”, precisa, sottolineando come spesso in dinamiche sbilanciate si minimizzino o razionalizzino comportamenti ambigui.

La posizione pubblica e la stanchezza per le false accuse

L’ex concorrente ha infine denunciato la stanchezza per le notizie false circolate sul suo conto: “In questi giorni sono state dette molte cose false e sinceramente ne sono molto stanco. Non cerco compassione né approvazione, ma solo chiarezza sui fatti”.

Medugno ribadisce che il suo intento è fornire informazioni precise, lontano da interpretazioni distorte, e chiarire definitivamente le accuse che lo hanno coinvolto.