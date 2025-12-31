Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

‘Mai stato con Signorini’: Antonio Medugno chiarisce e spiega perché non ha denunciato subito

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 31 Dic, 2025 - ore: 20:13 #Alfonso Signorini, #Antonio Medugno, #Grande Fratello
Antonio Medugno e Alfonso SignoriniAntonio Medugno e Alfonso Signorini

Il chiarimento pubblico di Medugno

In un video pubblicato su Instagram, Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha voluto fare chiarezza sul suo rapporto con Alfonso Signorini, indagato dalla Procura di Milano per violenza sessuale ed estorsione dopo la sua denuncia. “Voglio essere chiarissimo, non sono mai andato a letto con Alfonso Signorini, né la prima volta, né dopo, mai” – afferma il napoletano, smentendo le insinuazioni circolate negli ultimi giorni.

Il modello napoletano ha spiegato che l’ambiguità della vicenda è stata in parte colpa sua: “Ho gestito malissimo quella situazione, lasciando spazio a quell’ambiguità che non avrei mai dovuto accettare”, ha dichiarato, ammettendo di essere stato manipolato dal suo ex manager.

Messaggi ambigui e responsabilità personale

Medugno chiarisce anche il contesto che ha generato sospetti: “C’erano messaggi ambigui, e col senno di poi riconosco che avrei dovuto mettere un confine molto prima. Ma quando sei giovane, sotto pressione e preoccupato di bruciarti opportunità lavorative, non sempre ragioni in modo lucido”.

L’ex concorrente sottolinea come la fiducia cieca nel manager abbia influenzato le sue decisioni: “Ho minimizzato ogni cosa perché mi avevano manipolato facendomi credere fosse giusto così”.

Silenzio, terapia e tutela legale

Per anni, Medugno ha cercato di seppellire la vicenda, spinto da paura e vergogna: “Quando sei coinvolto in dinamiche del genere, spesso non denunci subito. Ti chiudi, ti colpevolizzi, temi l’impatto sulla tua vita e sul lavoro. Molte persone ritardano la denuncia su queste vicende, è documentato”.

Durante i quattro anni successivi, Medugno ha seguito un percorso di terapia e riflessione personale, decidendo di tutelarsi legalmente solo quando la situazione è diventata pubblica: “Ho capito che il silenzio mi avrebbe distrutto”.

Chiarimenti su consenso e ingenuità

Medugno insiste su un punto fondamentale: la sua presenza negli incontri con Signorini non era motivata da desiderio sessuale o vantaggi lavorativi. “Ci sono andato pensando di chiarire e dimostrare chi fossi. È stata una scelta ingenua, ma l’ingenuità non significa consenso né colpa”, precisa, sottolineando come spesso in dinamiche sbilanciate si minimizzino o razionalizzino comportamenti ambigui.

La posizione pubblica e la stanchezza per le false accuse

L’ex concorrente ha infine denunciato la stanchezza per le notizie false circolate sul suo conto: “In questi giorni sono state dette molte cose false e sinceramente ne sono molto stanco. Non cerco compassione né approvazione, ma solo chiarezza sui fatti”.

Medugno ribadisce che il suo intento è fornire informazioni precise, lontano da interpretazioni distorte, e chiarire definitivamente le accuse che lo hanno coinvolto.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

È morto Clelio Guanciale, il medico di tutti: addio al padre dell’attore Lino Guanciale

Dic 30, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Zeudi Di Palma, fanbase dell’ex gieffina senza limiti: donati 4000 euro durante una diretta TikTok

Dic 30, 2025 Redazione
Gossip e TV

Mara Venier di nuovo in ospedale: intervento all’occhio e fine d’anno in convalescenza

Dic 30, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

‘Mai stato con Signorini’: Antonio Medugno chiarisce e spiega perché non ha denunciato subito

Attualità

Il mondo che è già nel 2026: l’Australia tra commemorazione e fuochi show, Hong Kong spegne i fuochi

Attualità

Aurora Livoli trovata morta a Milano, lo zio: ‘É andata via senza soldi e senza cambio’

Tempo Libero

Oroscopo 2026 di Simon & The Stars: l’anno dei Gemelli e delle grandi svolte per diversi segni

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.