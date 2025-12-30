È morto Clelio Guanciale, il medico di tutti: addio al padre dell’attore Lino Guanciale

Clelio Guanciale con il figlio Lino

Addio a Clelio Guanciale, il medico che ha segnato una comunità

La Marsica piange la scomparsa di Clelio Guanciale, medico stimato e figura di riferimento per intere generazioni di pazienti. Aveva 78 anni. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente tra Avezzano e Collelongo, i due centri abruzzesi in cui ha esercitato per decenni la professione, lasciando un segno profondo non solo dal punto di vista sanitario, ma anche umano.

Guanciale era conosciuto come un medico “di altri tempi”: sempre disponibile, attento, capace di ascoltare prima ancora di curare. Un professionista che ha costruito con i suoi pazienti un rapporto fatto di fiducia, rispetto e presenza costante, ben oltre l’orario di ambulatorio.

Il ricordo delle comunità di Avezzano e Collelongo

In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati da cittadini, colleghi e amici. In molti lo ricordano come una figura rassicurante, capace di entrare nelle case delle persone non solo come medico, ma come punto di riferimento umano.

Ad Avezzano, dove aveva esercitato a lungo, era noto anche per la sua passione giovanile per il calcio. A Collelongo, suo paese d’origine, era considerato una presenza storica, parte integrante della vita sociale e civile della comunità.

Il legame con il figlio Lino Guanciale

Clelio Guanciale era anche il padre dell’attore Lino Guanciale, volto amatissimo del cinema e della televisione italiana. Un legame profondo, raccontato dallo stesso attore in più occasioni.

Lino aveva spesso ricordato come il padre avesse inizialmente immaginato per lui un futuro da medico. “Voleva che seguissi le sue orme – aveva raccontato – poi una sera trovai il coraggio di dirgli che volevo fare l’attore. Mi ascoltò e mi disse: ‘Va bene, dimmi come posso aiutarti’”. Da quel momento Clelio fu il primo sostenitore della carriera artistica del figlio, presente a ogni debutto e a ogni traguardo.

I funerali e l’ultimo saluto

I funerali di Clelio Guanciale si terranno domani, 31 dicembre, alle ore 14.30, nella chiesa di San Rocco a Collelongo. Sarà un momento di raccoglimento che unirà la comunità locale, i pazienti, gli amici e quanti hanno incrociato il suo cammino umano e professionale.

La sua scomparsa chiude un capitolo importante per la Marsica, che perde non solo un medico stimato, ma una figura simbolo di dedizione, umanità e servizio verso gli altri.