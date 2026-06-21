Arisa

L’ultimo scatto condiviso sui social ha riacceso il dibattito sul cambiamento fisico della cantante

La foto è bastata a riaprire una discussione che, ormai da mesi, accompagna ogni nuova apparizione pubblica di Arisa. L’ultimo scatto condiviso sui social mostra la cantante sorridente, con un look completamente rinnovato e una silhouette decisamente più asciutta rispetto al passato. Nel giro di poche ore, la sezione commenti si è riempita di osservazioni, complimenti ma anche critiche, riportando al centro dell’attenzione il suo evidente dimagrimento.

Ancora una volta il dibattito si è spostato dall’immagine pubblicata al fisico dell’artista, trasformando una semplice fotografia nell’ennesimo caso social.

Le accuse degli haters e le voci su Ozempic

Tra i messaggi comparsi sotto il post non sono mancati quelli più duri. Alcuni utenti hanno ipotizzato, senza alcun elemento a sostegno, che il cambiamento fisico della cantante possa essere legato all’utilizzo di Ozempic, il farmaco destinato ai pazienti diabetici diventato noto anche per il suo impiego, sotto controllo medico, nella perdita di peso.

C’è chi scrive “È evidente che non sta bene”, chi sostiene che sia dimagrita troppo rapidamente e chi arriva a parlare di un messaggio sbagliato per le ragazze più giovani.

Si tratta, però, di semplici supposizioni circolate sui social e non supportate da dichiarazioni o conferme.

Il post pubblicato da Arisa

La risposta data in passato dalla cantante

Non è la prima volta che Arisa si trova a fare i conti con questo tipo di commenti.

Già nelle scorse settimane l’artista aveva risposto con ironia alle indiscrezioni che la riguardavano, spiegando di non essere neppure a conoscenza dei farmaci tirati in ballo dagli utenti.

“Accusata da chi? Non ho saputo niente”, aveva commentato, prendendo le distanze dalle ricostruzioni circolate online.

Questa volta, invece, ha preferito non intervenire, lasciando che fossero le immagini a parlare.

I fan la difendono: “Qualunque cosa faccia viene criticata”

Accanto agli attacchi sono arrivati anche centinaia di messaggi di sostegno.

Molti follower hanno invitato gli utenti a smettere di giudicare il corpo della cantante, ricordando come negli anni Arisa sia stata criticata sia quando appariva con qualche chilo in più sia oggi che mostra una forma fisica differente.

“Se è magra non va bene, se ingrassa nemmeno. Lasciatela vivere”, scrive un’utente, riassumendo il pensiero di molti sostenitori intervenuti nella discussione.

Un dibattito che va oltre il caso Arisa

L’ennesima polemica riporta alla luce un tema che riguarda sempre più personaggi pubblici: il rapporto tra immagine, social network e giudizio permanente.

Ogni cambiamento fisico diventa terreno di confronto, alimentando ipotesi e interpretazioni che spesso finiscono per oscurare il lavoro artistico.

Nel caso di Arisa, l’unico dato oggettivo è il percorso di trasformazione mostrato negli ultimi mesi. Tutto il resto, comprese le voci sull’utilizzo di farmaci dimagranti, resta nel campo delle supposizioni già smentite dalla diretta interessata.

Mentre il dibattito continua, la cantante sceglie ancora una volta di non alimentare la polemica, lasciando che siano gli utenti a confrontarsi sotto i suoi post.