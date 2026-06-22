Carlos Corona, cos’è la sindrome di Asperger di cui ha parlato Fabrizio? La rivelazione sul figlio e la vita lontano dai riflettori

Fabrizio Corona

L’ex re dei paparazzi racconta per la prima volta pubblicamente la diagnosi del primogenito: «È un ragazzo straordinario, è un dono»

Per anni il nome di Carlos Maria Corona è comparso sulle pagine di cronaca rosa per il rapporto con i genitori, Fabrizio Corona e Nina Moric. Questa volta, però, al centro del racconto non ci sono gossip o vicende giudiziarie, ma una confessione personale che l’ex re dei paparazzi ha deciso di condividere pubblicamente.

Ospite del podcast “Radici” di Ughetta Di Carlo, Corona ha rivelato che il figlio ha la sindrome di Asperger, oggi considerata una condizione appartenente ai disturbi dello spettro autistico, parlando con grande affetto della sua quotidianità e del rapporto che li unisce.

La rivelazione di Fabrizio Corona su Carlos

Nel corso dell’intervista, Fabrizio Corona ha raccontato senza nascondere l’emozione un aspetto della vita del figlio rimasto finora lontano dall’attenzione pubblica.

«Mio figlio ha la sindrome di Asperger. È un ragazzo straordinario, sono fortunato ad avere un figlio così speciale, è veramente un dono», ha dichiarato.

L’ex fotografo dei vip ha spiegato anche che Carlos vive attualmente in una comunità, pur mantenendo un rapporto costante con la famiglia.

«Viene sempre a casa», ha raccontato, aggiungendo che il ragazzo adora il fratellino Thiago, nato dalla relazione con l’attuale compagna Sara Barbieri, e che tra loro si è creato un legame molto forte.

Parole che mostrano un volto inedito di Corona, molto distante da quello spesso raccontato negli anni attraverso processi, polemiche e vicende mediatiche.

Cos’è la sindrome di Asperger

La sindrome di Asperger è una condizione del neurosviluppo che oggi rientra nei disturbi dello spettro autistico.

Non si tratta di una malattia, ma di una diversa modalità di funzionamento neurologico che può influenzare il modo in cui una persona comunica, interpreta le relazioni sociali e gestisce alcuni aspetti della quotidianità.

In genere non comporta deficit cognitivi né ritardi nello sviluppo del linguaggio. Molte persone con questa diagnosi sviluppano interessi molto intensi, eccellenti capacità in specifici ambiti e una vita autonoma, pur potendo incontrare difficoltà nelle interazioni sociali o nella comprensione delle convenzioni relazionali.

Ogni persona, tuttavia, presenta caratteristiche diverse e non esiste un unico modo in cui questa condizione si manifesta.

Dal padre Vittorio alla lotta contro l’adrenalina

Nel podcast Corona ha affrontato anche altri aspetti molto personali.

Ha ricordato il padre Vittorio Corona, storico giornalista scomparso nel 2007, spiegando di sentirne ancora oggi la presenza nei momenti più difficili della sua vita.

«Sento la protezione di mio padre in tante occasioni particolari e anche in tanti processi», ha raccontato.

L’imprenditore ha poi parlato della sua dipendenza dall’adrenalina.

«La mia vera droga è l’adrenalina», ha ammesso. «Quello che mi spaventa davvero è il vuoto, quando tutto è tranquillo e non succede nulla».

Nel corso dell’intervista ha lanciato anche un messaggio ai giovani contro l’uso delle sostanze stupefacenti, sostenendo che le droghe «distruggono la gente».

Lo stop ai social e il caso Signorini

L’intervista arriva dopo mesi particolarmente complicati per Fabrizio Corona.

Lo scorso febbraio Meta ha rimosso definitivamente i suoi profili Instagram e Facebook, oltre a quelli del format Falsissimo, per presunte violazioni ripetute delle policy della piattaforma.

Corona ha raccontato che quella decisione è stata, dal punto di vista personale, più difficile da accettare della causa civile da 160 milioni di euro promossa da Mediaset, nata dopo le dichiarazioni pubblicate sul suo format online.

È tornato anche sul caso che coinvolge Alfonso Signorini, ribadendo la propria posizione e sostenendo di essere pronto a produrre le prove delle accuse qualora la vicenda arrivasse davanti a un giudice.

Ma, al di là delle polemiche, il passaggio che più ha colpito il pubblico riguarda proprio il figlio Carlos. Per la prima volta Fabrizio Corona ha scelto di raccontare una parte molto privata della sua famiglia, parlando della diagnosi del ragazzo con parole che hanno mostrato un lato inedito della sua vita: «È un dono».