Avanti un altro, Sara Croce lascia il programma: caccia alla nuova Bonas

Avanti un’altra… Bonas con l’addio a Sara Croce. Cambio della guardia ad Avanti un altro con la Sdl che inizierà presto i casting per individuare l’avvenente fanciulla che avrà il compito di ‘tentare’ i concorrenti del game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La notizia è stata anticipata dalla pagina Instagram Pipol Tv.

A breve partiranno i casting della Sdl per il ruolo di Bonas dopo l’addio di Sara Croce

In passato la ciociara Alessia Macari, la calabrese Paola Caruso e la bergamasca Laura Cremaschi avevano ricoperto il ruolo della Bonas di Avanti un altro. Quest’ultima è rimasta nel salottino del programma televisivo come ‘Regina del web’. Appena si è diffusa la notizia del cambio della guardia molti fan hanno invitato gli autori a prendere in considerazione l’ipotesi Sophie Codegoni.

La 24enne Sara Croce potrebbe tornare in tv al Maurizio Costanzo Show il prossimo autunno ma non è da escludere una sua partecipazione ad un reality show (GF Vip). Fidanzata con il calciatore Gianmarco Fiory, l’anno scorso l’ex Madre Natura di Ciao Darwin assurse alla ribalta anche per le gravi accuse mosse al magnate Hormoz Vasfi con il quale aveva avuto una relazione. La 24enne aveva comunicato il suo addio ad Avanti un altro con un post pubblicato su Instagram.

La modella ringrazia conduttori e autori su Instagram: ‘Vorrei lasciare spazio a nuove esperienze

“Ci siamo, prima o poi questo momento sarebbe dovuto arrivare, la mia bellissima esperienza con Avanti un altro finisce qui, nella più completa serenità. Vorrei lasciare spazio a nuove esperienze e dirvi solo grazie” – ha scritto la modella di Garlasco prima di ringraziare Paolo Bonolis, Luca Laurenti, Sonia Bruganelli, regista e produzione.