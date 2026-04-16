Ballando con le Stelle, la svolta Cruciani in giuria si tinge di giallo: cosa è successo

Giuseppe Cruciani

Cruciani a Ballando con le Stelle: indiscrezione o suggestione?

Un nome che accende il dibattito, ma che al momento resta sospeso tra indiscrezione e smentita. Quello di Giuseppe Cruciani è finito nelle ultime ore al centro del possibile rinnovamento della giuria di Ballando con le Stelle, ma il quadro che emerge è tutt’altro che lineare.

Da una parte c’è chi parla di un primo nome già sul tavolo per il futuro dello show di Milly Carlucci, dall’altra chi frena e invita alla cautela. Il risultato è un vero e proprio giallo televisivo, dove le versioni si sovrappongono senza combaciare.

Due versioni opposte: cosa dicono le fonti

L’indiscrezione iniziale di Davide Maggio parla chiaro: Cruciani sarebbe tra i candidati principali per entrare nella giuria del programma del sabato sera di Rai 1. Un’ipotesi che, nel giro di poche ore, ha iniziato a circolare con forza, alimentando il consueto “valzer dei nomi”.

Ma parallelamente emerge una versione completamente diversa. Secondo Fanpage, infatti, non ci sarebbe alcuna trattativa in corso, né segnali concreti che possano far pensare a un coinvolgimento imminente del giornalista.

Un elemento non secondario riguarda il suo attuale contratto con Mediaset, che renderebbe complesso – se non improbabile – un passaggio in Rai nel breve periodo. Un ostacolo già emerso in passato, quando il suo nome era stato accostato al programma senza sviluppi concreti.

La giuria sarà davvero cambiata?

Alla base di queste voci c’è un interrogativo più ampio: la giuria di Ballando con le Stelle verrà davvero rinnovata?

Il dubbio nasce anche dai movimenti televisivi recenti, in particolare il coinvolgimento di Selvaggia Lucarelli in altri programmi. Un dettaglio che ha riacceso le speculazioni su possibili cambiamenti nel cast storico.

Tuttavia, anche su questo punto non esiste una linea univoca. Anzi, le indicazioni raccolte vanno in direzione opposta: l’orientamento prevalente sarebbe quello di confermare l’attuale giuria, che negli anni ha garantito equilibrio e riconoscibilità al format.

Un assetto consolidato, composto da volti ormai identitari del programma, difficilmente modificabile senza una strategia precisa.

I nuovi nomi e il contesto produttivo

Nel frattempo, altri profili iniziano a orbitare attorno al mondo di Ballando con le stelle. Le esperienze televisive recenti hanno messo in evidenza figure come Pierluigi Pardo e Francesca Fialdini, considerati adatti a sostenere il ritmo di uno show in prima serata.

Ma anche in questo caso si tratta di valutazioni interne, non di decisioni operative.

Un altro elemento da considerare riguarda il timing. Ballando con le Stelle non è al momento una priorità produttiva, con l’attenzione della macchina Rai concentrata su altri progetti. Questo rende prematuro parlare di casting già definiti o trattative avviate.

Un caso mediatico senza certezze

Il risultato è un quadro frammentato, in cui convivono ipotesi, suggestioni e smentite. Il nome di Cruciani resta sullo sfondo, più come possibilità teorica che come opzione concreta.

In questo scenario, il cosiddetto “toto-giurati” sembra essersi acceso con largo anticipo rispetto ai tempi reali della televisione.

E come spesso accade, quando le versioni divergono, la verità sta in un punto intermedio: troppo presto per parlare di certezze, troppo rumoroso per ignorare il segnale.