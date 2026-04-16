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Gf Vip, frase choc di Todaro scatena la bufera: ‘Lo giuro su mia… ‘

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 16 Apr, 2026 - ore: 04:58 #Raimondo Todaro
Raimondo TodaroRaimondo Todaro

Una frase che accende il caso

Bastano pochi secondi, una frase detta di impulso, e nella Casa del Grande Fratello Vip esplode la polemica.

Raimondo Todaro, durante una conversazione con gli altri concorrenti, ha pronunciato parole che nel giro di poche ore sono diventate virali, scatenando reazioni immediate dentro e fuori dal reality.

Il giuramento e lo shock in Casa

Nel tentativo di ribadire la veridicità di quanto stava dicendo, Todaro si è lasciato andare a un giuramento molto forte, tirando in ballo la figlia. “Te lo posso giurare su mia figlia, le venisse un c….o in questo secondo, non ti sto dicendo cavolate”.

Un’espressione che ha spiazzato i presenti e provocato una reazione immediata: tra i primi a intervenire, Adriana Volpe, che ha reagito con evidente disagio.

Il clima, già teso, si è fatto improvvisamente più pesante.

Il video diventa virale

La scena è stata rapidamente condivisa sui social, dove il video ha iniziato a circolare in modo massiccio.

In poche ore si è trasformato in uno dei contenuti più commentati, con utenti divisi tra incredulità e critiche per parole considerate fuori luogo, soprattutto in un contesto televisivo seguito da un pubblico ampio. C’è chi è arrivato a chiedere un provvedimento disciplinare per l’ex professore di Amici e ballerino professionista di Ballando con le stelle.

La reazione di GionnyScandal

Tra le reazioni più dirette c’è quella di GionnyScandal, ex concorrente del reality e amico di Todaro.

Il cantante ha commentato senza filtri, mostrando sorpresa per quanto accaduto e allineandosi al sentimento diffuso tra molti spettatori.

Il contesto: tensione e stanchezza nella Casa

L’episodio arriva in un momento in cui nella Casa la tensione è alta e la stanchezza comincia a farsi sentire.

Situazioni in cui le parole possono sfuggire di mano, trasformandosi rapidamente in casi mediatici.

Nessuna presa di posizione ufficiale

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali nei confronti di Todaro.

Resta però il dibattito, che riaccende l’attenzione sui limiti del linguaggio televisivo e su quanto accade all’interno del reality.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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