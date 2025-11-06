Ballando con le Stelle, infortunio per Carlo Aloia: cosa accadrà a Nancy Brilli, spareggio a rischio

Nancy Brilli e Carlo Aloia

Carlo Aloia è caduto durante gli allenamenti, l’annuncio a la Vita in diretta

A Ballando con le Stelle non c’è pace. Dopo l’infortunio di Francesca Fialdini e il momento delicato vissuto da altri concorrenti, ora a preoccupare è il maestro di ballo Carlo Aloia, compagno di Nancy Brilli, che si è fatto male durante le prove ed è finito in ospedale. Un nuovo imprevisto che potrebbe cambiare gli equilibri del programma e mettere a rischio l’esibizione prevista per la prossima puntata.

L’incidente è stato reso noto da Milly Carlucci durante un collegamento con La Vita in Diretta, condotto da Alberto Matano. La conduttrice, con tono visibilmente dispiaciuto, ha raccontato l’accaduto: “Oggi abbiamo avuto un altro infortunio, quello di Carlo Aloia, che è caduto durante gli allenamenti. Adesso è all’Ospedale Gemelli, è qualcosa che riguarda il polpaccio o i tendini, sta facendo la risonanza magnetica”. La coppia Brilli-Aloia avrebbe dovuto aprire la puntata con lo spareggio contro la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) e Simone Di Pasquale, ma ora tutto è in sospeso.

Cosa succede ora alla coppia Brilli-Aloia

Il responso dei medici sarà determinante per decidere se Carlo Aloia potrà tornare in pista oppure no. In caso di infortunio serio, non è esclusa una sostituzione del maestro, come già avvenuto in altre edizioni del programma. Lo scorso anno, ad esempio, Federica Pellegrini cambiò in corsa il suo maestro Angelo Madonia per motivi personali e la produzione provvide rapidamente ad adattare la competizione.

Nancy Brilli, che aveva accettato con entusiasmo la sfida di Ballando con le Stelle, ora si ritrova nell’incertezza. Se Aloia dovesse fermarsi, potrebbe arrivare un nuovo partner o, nella peggiore delle ipotesi, la coppia potrebbe ritirarsi. Tutto dipenderà dall’esito della risonanza magnetica in corso all’Ospedale Gemelli di Roma.

Francesca Fialdini stringe i denti: “Lo show must go on”

La situazione di Aloia non è l’unica a preoccupare Milly Carlucci. Anche Francesca Fialdini, infortunatasi al piede destro durante le prove della scorsa puntata, continua a fare i conti con il dolore. Dopo aver ricevuto un severo “zero” dalla giuria a causa dell’impossibilità di esibirsi correttamente, la conduttrice ha spiegato di avere il terzo e quarto dito gonfi e fasciati con ossido di zinco. Nonostante ciò, ha confermato che sarà presente in puntata e continuerà ad allenarsi, pur con una coreografia adattata dal maestro Giovanni Pernice per non aggravare l’infortunio.

“Eviterà di saltare e di mettere tutto il peso sul piede, ma la nostra idea è che lo show deve andare avanti”, ha dichiarato Pernice. E Francesca ha risposto decisa: “Per forza”. Una prova di carattere che sta convincendo pubblico e produzione.

Emergenze e sostituzioni: Ballando tra imprevisti e resilienza

Gli infortuni non sono una novità per Ballando con le Stelle. Nel corso degli anni, la produzione ha dovuto spesso fronteggiare ritiri improvvisi, sostituzioni in corsa e coreografie completamente riorganizzate. Milly Carlucci, ormai esperta in questi imprevisti, mantiene la calma ma non nasconde la sua preoccupazione per una stagione particolarmente complicata.

Alla situazione di Aloia e Fialdini si aggiungono altre incognite: non è ancora certo il ritorno di Andrea Delogu, colpita da un grave lutto, e si attendono aggiornamenti anche sulle condizioni generali di alcuni concorrenti, fisicamente provati dopo settimane di prove intense.

Cosa aspettarsi nella prossima puntata

Se Carlo Aloia dovesse recuperare, la puntata si aprirà come previsto con lo spareggio tra Nancy Brilli e la Signora Coriandoli. In caso contrario, potrebbero esserci modifiche last minute alla scaletta. Non è escluso l’arrivo di un nuovo maestro, oppure un congelamento temporaneo del televoto.

Nel frattempo, i fan del programma si dividono tra preoccupazione e curiosità. I social sono pieni di messaggi di sostegno per Aloia, con un unico pensiero condiviso: che possa tornare presto in pista. Ma la tensione cresce, perché Ballando con le Stelle, oltre a essere una gara, è ormai una storia fatta di emozioni, sacrifici e colpi di scena.

E, come ricorda sempre Milly Carlucci, qualunque cosa accada, “the show must go on”.