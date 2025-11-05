Ballando con le stelle, guerra di minuti e tutele: cosa sta succedendo tra Nancy Brilli e Barbara d’Urso

Barbara d'Urso e Nancy Brilli

L’indiscrezione di Gabriele Parpiglia

Il rumors che sta incendiando i social arriva direttamente dalla newsletter di Gabriele Parpiglia. Secondo quanto ricostruito dal giornalista e autore, nei corridoi di Ballando con le Stelle 2025 il clima sarebbe tutt’altro che sereno tra due protagoniste della stagione: Nancy Brilli e Barbara d’Urso.

Parpiglia scrive di una tensione silenziosa, fatta di sorrisi davanti alle telecamere e irritazione dietro le quinte. Il dettaglio che avrebbe sconvolto lo staff è uno: Nancy Brilli avrebbe incaricato alcune persone di cronometrare esattamente i minuti in cui Barbara d’Urso appare in video, per dimostrare che lo spazio a lei concesso è superiore rispetto agli altri concorrenti.

Perché proprio la d’Urso?

Barbara d’Urso è tornata in Rai tra applausi, telecamere e attenzioni. Milly Carlucci l’ha fortemente voluta e la produzione le ha costruito attorno un ritorno narrativo potente. Secondo la ricostruzione di Parpiglia, è proprio questa centralità a non essere stata accettata da parte di Nancy Brilli.

A far crescere il malcontento, sempre secondo la newsletter del giornalista, ci sarebbe un altro gesto clamoroso: Brilli si sarebbe rivolta a un legale per valutare una “tutela contrattuale” relativa agli spazi concessi alle esibizioni.

Per ora, nessuna replica ufficiale è arrivata da Milly Carlucci, né da Barbara d’Urso, né da Nancy Brilli. Silenzio anche dagli autori dello show. Ma il clima sarebbe “tutt’altro che disteso”. Probabilmente il fuoco cova sotto le cenere e la querelle potrebbe deflagrare nel corso della prossima puntata, in programma il 9 novembre.

Nel frattempo, sui social crescono i commenti tra ironia e curiosità. C’è chi parla di “battaglia tra primedonne”, chi difende la professionalità delle due protagoniste e chi si chiede se questa tensione esploderà in diretta o rimarrà confinata nelle quinte.