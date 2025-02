Barbara De Rossi, malore e paura prima di andare in onda: ‘Temevo di morire’, Monica Setta: ‘Ore di ansia’

Barbara De Rossi

“Stavo per andare in onda, avevo appena finito il trucco quando mi sono sentita mancare. Mi girava tutto e non riuscivo a stare in piedi. Il giorno dopo mi hanno ricoverata al Gemelli e ho vissuto attimi di vera paura”. Così Barbara De Rossi racconta la brutta avventura vissuta nei giorni scorsi, in collegamento con Monica Setta a Storie di donne al bivio week end, nella puntata prevista per sabato 22 febbraio alle 15:00 su Rai 2 .

Barbara De Rossi si è sentita male prima di entrare in studio a Storie di donne al bivio

“Ho temuto davvero di morire. Non sapevo cosa potessi avere e solo dopo vari esami, Tac e risonanza ho scoperto che era stata una labirintite fulminante” – dice l’attrice. “Non mi era mai successo ed è stato terribile – conclude – Ora sono tornata a casa in Toscana e per fortuna la brutta avventura è solo un ricordo”. Ulteriori dettagli sull’accaduto sono stati rivelati su Instagram da Monica Setta, conduttrice di Storie di donne al bivio.

“La verità è che Barbara si è sentita male la settimana scorsa proprio mentre stava per partecipare al mio programma. Era truccata, pettinata e bellissima. Ci siamo salutate con l’affetto di sempre e le ho detto ti aspetto in studio ma non è mai arrivata. É stata male, malissimo e noi abbiamo pensato anche di sospendere la puntata ma la legge dello show ti dice di andare avanti comunque così abbiamo chiesto alle ospiti di anticipare al pomeriggio” – ha spiegato la conduttrice.

Monica Setta: ‘É stata malissimo, abbiamo anche pensato di sospendere la puntata’

“Ho trascorso ore di grande ansia senza mai dire una parola e tenendomi in stretto contatto con lei. Le voglio profondamente bene. Barbara sa con quanta gioia ho appreso che tornava tutti gli esami erano andati bene e tornava a casa da suo marito e dalla figlia. Adesso sì che ti aspettiamo in studio e brinderemo insieme alla vita”.

Barbara De Rossi vive in Toscana da diversi anni. In Valdarno si è anche sposata, nel dicembre 2023, con l’imprenditore Simone Fratini: la cerimonia fu celebrata con rito civile proprio a Montevarchi, con la sindaca Silvia Chiassai a officiare. Protagonista apprezzata e amata della televisione fin dal primo grande successo con la partecipazione alla prima stagione de La Piovra.