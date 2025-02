Imma Tataranni, scontro al vetriolo tra Mariolina Venezia e Vanessa Scalera: cosa è successo

Alta tensione tra Mariolina Venezia e Vanessa Scalera alla presentazione di Imma Tataranni

La conferenza stampa per il lancio della quarta stagione della serie tv di Rai 1, Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, si è chiusa con un polemico scambio di accuse tra la scrittrice dei gialli da cui è tratta la fiction, Mariolina Venezia, e l’attrice protagonista, Vanessa Scalera.

Imma Tataranni, Vanessa Scalera si dimentica di Mariolina Venezia a Sanremo: scoppia la polemica

La querelle è nata quando, alla domanda di una cronista che chiedeva all’attrice il perché non avesse salutato Mariolina Venezia durante la presentazione della fiction sul palco del Festival di Sanremo, l’attrice in modo diplomatico ha risposto inizialmente: “Me la sono semplicemente dimenticata, me ne scuso ora, ho dimenticato il suo nome”.

A quel punto è intervenuta la scrittrice che però ha alzato il livello della polemica, lanciando una frecciata a Vanessa Scalera: “Avendo io creato il personaggio di Imma Tataranni non posso che essere una fan di tutti gli ingrati perché la gratitudine che viene tanto sponsorizzata è spesso il primo passo per i clan e per quella che si può chiamare mafia”.

Mariolina Venezia: ‘Ringrazio Vanessa Scalera per la sua ingratitudine’

E rincarando la dose, davanti ad una platea interdetta, ha aggiunto: “Ringrazio Vanessa Scalera per la sua ingratitudine perché mi ha sempre spesso dimenticata ma io amo le donne libere e Vanessa è una donna libera’“. Parole che non sono piaciute alla Scalera che a quel punto, visibilmente irritata, ha preso nuovamente la parola affermando: “Non voglio entrare nella tua volgare polemica – ha detto rivolgendosi alla scrittrice – ma io ricordo la tua ingratitudine durante la prima conferenza. Di Imma Tataranni, io devo ringraziare solo la produzione e il regista, ti ho sempre nominata nelle interviste, io non ti devo nulla”.

– Sei un'ingrata

• Io non ti devo nulla

Volano stracci tra la scrittrice di #ImmaTataranni e Vanessa Scalerahttps://t.co/m8hLaW4UVo pic.twitter.com/xQK1sTDKRF — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 20, 2025

Vanessa Scalera: ‘Volgare polemica’

La scrittrice, che ha spesso ricordato di non aver avuto potere decisionale sulle scelte della serie, secondo alcune fonti non avrebbe voluto la Scalera come protagonista della sua Imma Tataranni: “Ricordo perfettamente la tua ingratitudine durante la prima conferenza di Imma Tataranni e le parole che hai rivolto a noi attori” – ha concluso la Scalera.

La quarta stagione della serie tv andrà in onda su Rai 1 in prima serata da domenica 23 febbraio. Quattro puntate prodotte da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucana Film Commission.