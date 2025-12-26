Grande Fratello, Endemol rompe il silenzio: ‘Verifiche interne sulle selezioni, tuteleremo il programma’

Alfonso Signorini

Endemol interviene sulle polemiche: “Massima attenzione e verifiche in corso”

Dopo giorni di indiscrezioni e polemiche mediatiche, Endemol Shine Italy rompe il silenzio sul caso Signorini che ha investito il Grande Fratello. La società di produzione ha diffuso una nota ufficiale nella quale afferma di aver preso “con grande serietà e attenzione” gli elementi emersi in merito ad alcune passate edizioni del reality, annunciando l’avvio di verifiche interne sulle procedure di selezione dei concorrenti.

Un intervento formale che arriva nel pieno delle polemiche e che punta a tutelare l’immagine del programma e la professionalità di chi vi lavora da anni.

“Tuteleremo il buon nome del format”

Nel comunicato, Endemol Shine Italy sottolinea come ogni eventuale comportamento scorretto o lesivo venga valutato con estrema attenzione:

“In relazione a tali presunti fatti, la società si riserva ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del format e al buon nome di quanti, in questi anni, hanno dedicato la propria professionalità al suo successo”.

Una presa di posizione netta, che mira a ribadire la volontà dell’azienda di difendere l’integrità del marchio Grande Fratello, uno dei format televisivi più longevi e riconoscibili del panorama italiano.

Verifiche interne sulle procedure di selezione

Nel comunicato si specifica inoltre che sono già state attivate verifiche interne per accertare il pieno rispetto del codice etico e delle procedure che regolano la scelta dei concorrenti:

“A tutela della propria reputazione e della professionalità dei suoi collaboratori, nonché del programma stesso, Endemol Shine Italy ha avviato le verifiche previste per chiarire il rispetto delle regole che governano le selezioni”.

Un passaggio che chiarisce l’intenzione della società di fare luce su ogni aspetto, senza lasciare zone d’ombra o margini di ambiguità.

La produzione ha inoltre precisato che non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni nel merito delle vicende oggetto di discussione pubblica. La scelta, si legge nella nota, è dettata dal rispetto verso tutte le parti coinvolte e verso le autorità competenti attualmente impegnate nelle verifiche.

Un atteggiamento di prudenza che conferma la volontà di non alimentare polemiche mediatiche, lasciando spazio agli accertamenti formali.

Il futuro del Grande Fratello sotto osservazione

Le parole di Endemol segnano un passaggio importante in una fase delicata per il programma. Il Grande Fratello, da oltre vent’anni punto fermo del palinsesto televisivo italiano, si trova ora a fare i conti con una rinnovata attenzione pubblica sul tema della trasparenza e delle dinamiche interne.

La produzione assicura che ogni decisione sarà presa nel rispetto delle regole e della professionalità che hanno reso il format uno dei più longevi e seguiti della televisione italiana.