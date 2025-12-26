Checco Zalone domina il Natale: “Buen Camino” vola al botteghino e segna il miglior incasso dal 2011

Checco Zalone

Un Natale da record per il cinema italiano

Il Natale 2025 segna una svolta storica per il cinema italiano. Buen Camino, la nuova commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, ha debuttato il 25 dicembre con un risultato che mancava da oltre un decennio. Nel suo primo giorno di programmazione, il film ha incassato 5.671.922 euro, conquistando una quota di mercato del 78,8% e riportando il box office nazionale sopra la soglia dei 7 milioni di euro complessivi, evento che non si verificava dal 2011.

Un risultato che certifica non solo il ritorno trionfale del duo Zalone–Nunziante, ma anche una rinnovata voglia di sala da parte del pubblico italiano.

Numeri record: il miglior debutto natalizio degli ultimi 14 anni

Distribuito da Medusa Film, Buen Camino ha registrato una media per sala di 7.744 euro, imponendosi nettamente su tutte le altre uscite in programmazione. I dati confermano una performance trasversale, capace di coinvolgere pubblico di ogni età e area geografica.

A colpire è soprattutto la diffusione omogenea del successo: il film ha funzionato allo stesso modo dal Nord al Sud, senza le consuete concentrazioni nelle regioni meridionali tradizionalmente più favorevoli a Zalone. Un segnale chiaro di come il comico pugliese sia ormai un fenomeno nazionale trasversale.

Zalone supera se stesso: numeri meglio di “Quo Vado?” e “Tolo Tolo”

Il risultato assume un peso ancora maggiore se confrontato con i precedenti record personali dell’attore.

Nel 2016 Quo Vado? aveva conquistato il 65,6% del mercato al debutto, mentre Tolo Tolo nel 2020 si era fermato al 75,7%. Buen Camino, con il suo 78,8%, stabilisce il nuovo primato assoluto nella carriera di Checco Zalone.

Un successo che conferma la solidità del sodalizio artistico con il regista Gennaro Nunziante, capace ancora una volta di intercettare il gusto del grande pubblico con una commedia popolare, riconoscibile e al tempo stesso capace di rinnovarsi.

Una produzione corale che punta in alto

Buen Camino è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli, ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film, in collaborazione con MZL e Netflix, per una realizzazione firmata dalla società Vuelta.

Un impianto produttivo solido che ha permesso al film di affrontare il mercato natalizio con una distribuzione capillare e una strategia promozionale efficace, rivelatasi decisiva per il risultato finale.

Il segnale al mercato: il cinema italiano è tornato

Il successo di Buen Camino va oltre il singolo titolo. I numeri registrati nel giorno di Natale rappresentano un segnale incoraggiante per l’intero comparto cinematografico italiano, che torna a respirare dopo anni complessi segnati da pandemia e calo delle presenze in sala.

Checco Zalone si conferma, ancora una volta, il vero “uomo delle feste” del cinema italiano: capace di trasformare ogni sua uscita in un evento popolare, capace di rimettere in moto l’intera filiera.