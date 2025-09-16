Barbara d’Urso, infortunio alla gamba durante le prove di Ballando con le stelle: come sta

Barbara d'Urso si è infortunata durante gli allenamenti per Ballando con le stelle

Dolore al tendine per Barbara d’Urso, ce la farà per il 27 settembre?

Partecipare a Ballando con le stelle non è mai un’esperienza semplice. Oltre al fascino del palcoscenico e alla popolarità che lo show di Milly Carlucci garantisce, per i concorrenti si tratta anche di un percorso fisicamente intenso, fatto di ore di prove, impegno costante e inevitabili acciacchi. Questa volta, a far parlare di sé è stata la concorrente più attesa dell’edizione 2024: Barbara d’Urso.

La conduttrice napoletana, che ha accettato la sfida televisiva dopo l’uscita da Mediaset, ha raccontato ai suoi follower di aver avuto un problema alla gamba destra durante le prove. «La d’Urso è già messa così», ha detto ironicamente in una storia su Instagram, mentre mostrava la fisioterapista intenta a massaggiarle la coscia.

Ecografia e cure: «Ce la faremo almeno per la prima puntata?»

Dopo aver avvertito un forte dolore, la conduttrice si è sottoposta a un’ecografia che ha evidenziato un piccolo problema al tendine. Nel video condiviso sui social, si è rivolta alla fisioterapista quasi supplicando: «Ce la faremo almeno la prima puntata? Almeno quella, poi ti giuro che sto a posto». La risposta, rassicurante, non si è fatta attendere: «La prima è assicurata».

Il sollievo è arrivato anche da fonti vicine alla produzione, che hanno spiegato come non vi sia alcun rischio per la partecipazione della d’Urso alla puntata inaugurale di sabato 27 settembre: «Sono i normali dolori di chi si allena sei ore al giorno senza essere abituato. Nulla di grave, Barbara sta bene».

«Carmelita non molla»

Nonostante il dolore, Barbara d’Urso non ha intenzione di fermarsi. Poche ore dopo l’ecografia, ha pubblicato un altro video mentre si dirigeva alle prove con il suo maestro, Pasquale La Rocca, già vincitore del programma in passato. «Carmelita non molla. Si va, anche oggi, tutta sciancata ma si va. Non si molla mai. Figuriamoci se si molla all’inizio».

Il messaggio, accolto con affetto dai fan, dimostra la determinazione della conduttrice, pronta a mettersi in gioco in un programma che non perdona esitazioni.

Una sfida oltre il fisico

Barbara d’Urso non è nuova alla danza: da anni frequenta lezioni private e spesso ha condiviso i suoi progressi sui social. Già lo scorso anno aveva preso parte, seppur per una sola serata, a Ballando con le stelle, mostrando grande disinvoltura.

La vera sfida, però, sarà affrontare il giudizio dei maestri e della giuria, in un contesto dove non basta la popolarità per conquistare il pubblico. Per la conduttrice, abituata a essere protagonista assoluta dei suoi programmi, mettersi alla prova come concorrente rappresenta una nuova esperienza, non priva di pressioni.

Tutto pronto per la prima serata

L’appuntamento con Ballando con le stelle è fissato per sabato 27 settembre in prima serata su Rai1. Milly Carlucci ha voluto Barbara d’Urso in squadra come punta di diamante del cast, affidandola a Pasquale La Rocca, noto per la sua grinta e per la capacità di portare i suoi partner fino in finale.

Nonostante l’infortunio, dunque, i fan possono tirare un sospiro di sollievo: la conduttrice sarà regolarmente sul palco del Foro Italico. E conoscendo la sua determinazione, c’è da scommettere che trasformerà questo piccolo incidente in un ulteriore motivo per dare il massimo.